Il Njnia arriva: subito due giorni di allenamento

CAGLIARI. Non ha ancora firmato, ma domani 3 agosto Radja Nainggolan arriverà a Cagliari per iniziare la sua seconda avventura con la maglia rossoblù. La volontà del centrocampista belga è stata decisiva per mettere d'accordo tutte le parti: Inter, Cagliari e procuratore. Non si conoscono ancora i dettagli dell'intesa ma il giocatore, sotto contratto con i nerazzurri, arriverebbe in prestito per un anno.

Nainggolan è atteso all'aeroporto di Cagliari domani a fine mattinata. «Per lui tornare a Cagliari sarebbe la cosa più bella del mondo», aveva detto ieri sera il presidente del club sardo Tommaso Giulini, all'uscita dalla sede dell'Inter dopo l'incontro con i dirigenti nerazzurri.

Il programma dell'arrivo di Nainggolan in Sardegna è già pronto. Sabato e domenica il centrocampista belga si allenerà ad Asseminello, poi lunedì le visite mediche. La conferma arriva dai vertici della società rossoblù.

Ha vinto la volontà del giocatore: decisiva la sua richiesta - accolta dal Cagliari e dall'Inter - di voler tornare in Sardegna, dove arrivò giovanissimo, nel gennaio 2010, dal Piacenza. Curiosamente, il suo esordio in Serie A, avvenne in un Inter- Cagliari. Dopo tre anni e mezzo, nel 2014 è passato alla Roma, che l'estate scorsa lo ha ceduto all'Inter. Ora, dopo un solo anno in nerazzurro, il clamoroso ritorno al Cagliari.

Il Cagliari questo pomeriggio 2 agosto è partito per Friburgo, dove domani giocherà due amichevoli (alle 14.30 e alle 17) contro la squadra che milita nella Bundesliga. Sono 32 i giocatori convocati da Maran. Quando torneranno ad Asseminello troveranno ad aspettarli Radja Nainggolan.