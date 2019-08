Filippo Tortu prepara i mondiali a Olbia

OLBIA. In attesa di tornare a gareggiare, e in vista dei mondiali di atletica leggera in programma a Doha a fine settembre, Filippo Tortu in questi giorni si sta allenando a Olbia, nella pista di atletica del parco Fausto Noce.

«Olbia è da sempre la pista dove mi alleno d'estate. Fin da quando ero bambino venivo qui e ho bellissimo ricordi - ha detto lo sprinter azzurro dopo l'incontro con il sindaco Settimo Nizzi - Qui ho preparato molte gare e torno sempre con grande piacere. Gli allenamenti vanno bene anche grazie alla disponibilità che mi ha mostrato il sindaco mettendomi a disposizione la pista di atletica. Lo ringrazio molto, è bellissimo vedere da parte delle istituzioni questa attenzione allo

sport».

Tortu, classe 1998, nato in Lombardia da padre di Tempio Pausania (Salvino, che è anche il suo allenatore), detiene il record italiano dei 100 metri, precedentemente appartenuto al leggendario Pietro Mennea, con il tempo di 9«99 ottenuto a Madrid il 22 giugno 2018.