Cagliari, cinquant’anni fa il via alla stagione dello scudetto

CAGLIARI. “Cagliari in bianco: 0-0 con la Samp”. Così il giorno dopo la Nuova Sardegna titolò in prima pagina sul grigio pareggio di Genova, in casa della Sampdoria. Un punticino che non era quanto si aspettavano i tifosi e la stessa squadra diretta da Scopigno. Partita giocata il 14 settembre del 1969, prima giornata del campionato che, pur iniziato in maniera poco brillante, si concluse con il trionfale scudetto conquistato dai rossoblù.



In quella prima giornata il Cagliari non si presentò in campo al meglio. Determinanti la condizione ancora in ritardo e sopratutto l’assenza fondamentale del “cervello” della squadra rossoblù, Ricciotti Greatti. Così decise Scopigno, che inserì Brugnera a centrocampo spostando alla mezzala sinistra l’eclettico Nenè. La mossa non fruttò gli effetti sperati e la squadra si ritrovò avanti con le polveri bagnate, nonostante Gigi Riva si dannasse l’anima per superare l’estremo difensore blucerchiato Battara.



Una mezza falsa partenza che però fu rimediata alla grande nelle quattro giornate successive in cui il Cagliari fece bottino pieno: 2-0 in casa contro il Vicenza, 2-0 a Brescia, 1-0 all’Amsicora contro la Lazio e infine l’1-0 sul campo della Fiorentina campione d’Italia. Quel successo, alla quinta giornata rappresentò quasi un passaggio di consegne fra i tricolori del 1968/69 e la squadra di Manlio Scopigno. Infatti la vittoria consentì al Cagliari di balzare da solo al comando.

Un primo

posto solitario che Riva e compagni mantennero sino alla fine del campionato dei sogni. Loscudetto fu vinto matematicamente con due giornate d’anticipo il 12 aprile 1970. Le ultime due giornate in casa di Milan e Toro furono una passerella trionfale.