Doppio Ceppitelli e Simeone: il Cagliari risorge a Parma

PARMA. Il Cagliari risorge a Parma: 3-1 su un campo in cui nelle venti precedenti occasioni aveva vinto solo due volte. Un successo che fa ripartire la squadra rossoblù dopo le due sconfitte consecutive in casa con cui si era aperto amaramente questo campionato. Una vittoria doppiamente importante viste le assenze di Cragno e Pavoletti, che rientreranno fra parecchi mesi, a cui si era aggiunta questa settimana quella di Nainggolan.

Decisivo il primo tempo quando, dopo una traversa su punizione coplita dall'ex Bruno Alves, una doppietta di capitan Ceppitelli aveva portato la squadra cagliaritana al riposo sul 2-0. Prima rete al 23' con un preciso destro su suggerimento in area di Nandez, e raddoppio al 39' su punizione di Cigarini corretta di testa dal centrale rossoblù alle spalle di Sepe.

Ripresa più dura per il Cagliari, in cui il Var ha recitato la parte del leone. Prima Barilla ha accorciato le distanze al 58' con un preciso diagonale in area. Poi al 77' con un rapido contropiede il Cholito Simeone ha portato il punteggio sul 3-1 trafiggendo il portiere di casa con una rasoiata da fuori area.

Il Var ha annullato quindi per fuorigioco un gol di Bruno Alves e anche la decisione dell'arbitro, a 4 minuti dalla fine, di assegnare un rigore al Parma per fallo di mano in area di Klavan. Sempre il Var, dopo che Pasqua aveva assegnato ben 12 minuti di recupero, ha annullato una splendida rete di Joao Pedro che avrebbe fissato il punteggio sul 4-1.

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi (36'st Sprocati), Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman (28'st Pezzella), Barillà, Kulusevski, Inglese (28'st Cornelius), Gervinho (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 7 Karamoh, 16 Laurini). All.: D'Aversa.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane (24'st Klavan), Pellegrini (19'st Lykongiannis), Nandez, Cigarini, Rog (38'st Ionita), Castro, Joao Pedro, Simeone (1 Rafael, 20 Aresti, 2 Pinna, 9 Cerri, 14 Birsa, 17 Oliva, 24 Ragatzu, 27 Deiola, 40 Walukiewicz). All.:

Maran.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Marcatori: nel pt 23' e 39' Ceppitelli; nel st 13' Barillà, 32' Simeone.

Angoli: 12 a 3 per il Parma. Recupero: 2' e 12'. Ammoniti: Ceppitelli, Joao Pedro, Nandez, Pellegrini e Castro per gioco falloso. Spettatori: 14.068