Maran carica il Cagliari: "Puntiamo sempre al massimo"

CAGLIARI. Stavolta il detto «non c'è due senza tre» in casa Cagliari non lo vogliono proprio sentire. Dopo due sconfitte consecutive alla Sardegna Arena nelle prime due giornate, reduce dalla brillante vittoria di Parma la squadra di Maran vuole subito invertire la rotta in casa e riconquistare una vittoria davanti ai propri tifosi che manca da circa cinque mesi. Ma sarà un Cagliari ancora senza Nainggolan quello che domani sera 20 settembre, per l'anticipo del venerdì, ospiterà il Genoa.

Sarà l'inizio di un periodo di fuoco che passa dalla partita di mercoledì prossimo a Napoli e quella di nuovo in casa domenica 29 con l'Hellas Verona. «Ma noi - ha detto Rolando Maran alla vigilia - giochiamo puntando al massimo su ogni partita. Il successo con il Parma può essere considerato una ripartenza, adesso bisogna dare continuità e una direzione precisa al nostro lavoro. Domani abbiamo un'opportunità. Noi siamo consapevoli della strada che dobbiamo prendere. Ci siamo allenati bene perché vogliamo vincere questa partita anche per far capire quale deve essere la nostra direzione».

Anche i gol di Ceppitelli, per quanto una doppietta di un difensore sia sempre un caso particolare, rientrano in una logica ben precisa. «Dobbiamo sentirci coinvolti nella fase di possesso - ha detto Maran - cercando di ampliare le soluzioni per andare a rete. Ma dobbiamo ancora crescere e possiamo migliorare sempre di più. Innanzitutto sul piano della manovra. Dobbiamo avere sempre la fame di andare oltre». A

vversario da non sottovalutare, la squadra di Andreazzoli. «Attenzione al Genoa - avverte Maran - è una squadra che sta bene, ma questo è un dato di fatto che ci deve far sollevare l'attenzione e affrontare da subito la partita nel modo giusto. Il Genoa ha pareggiato a Roma segnando tre reti, ha battuto meritatamente la Fiorentina capace di mettere in difficoltà Juventus e Napoli e perso nell'ultima giornata contro l'Atalanta solo per una prodezza di Zapata».

Rosa ampia nonostante gli infortuni. «La sana competizione fa

bene, i ritmi sono aumentati, tutti hanno una grossa voglia di dare una mano». Sulla formazione, probabile replay dello schieramento visto a Parma. «Certamente le mie scelte non saranno fatte pensando al prossimo impegno di mercoledì a Napoli, pensiamo di partita in partita», conclude Maran.