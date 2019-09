Finale Supercoppa, la Dinamo contiene la rimonta di Venezia: 58-48 dopo il terzo quarto

BARI. Il primo trofeo della stagione 2019-20 di basket si assegna stasera, domenica 22 settembre, al PalaFlorio di Bari. La Supercoppa Italiana griffata Zurich Connect andrà alla vincente della sfida tra Umana Reyer Venezia e Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Si tratta della riedizione della finale scudetto disputata appena tre mesi fa e vinta alla settima partita dagli orogranata di Walter De Raffaele. In semifinale i sassaresi di Pozzecco hanno battuto Cremona, i campioni d'Italia hanno superato Brindisi.

LA CRONACA

Terzo quarto. Come era prevedibile arriva la reazione dei campioni d'Italia. Venezia rimonta punto su punto, si avvicina fino a -5 e Sassari non trova più la scioltezza e l'efficacia del primo tempo. Ma nell'ultimo minuto un canestro di Gentile e una palla recuperata e un gioco da 3 punti di Evans riportano il Banco sopra di 10 punti: 58-48.

Secondo quarto. La squadra di Pozzecco non perde un colpo, trascinata da un favoloso Jerrells che arriva rapidamente a quota 17 punti. Il vantaggio della Dinamo si dilata fino a raggiungere i 17 punti: 41-24 al termine del primo tempo. Per Sassari anche 8 punti di Bilan, 4 rimbalzi di Evans e Spissu, 3 assist di Vitali.

Primo quarto. La Dinamo parte alla grande, chiude i primi 10 minuti in vantaggio 22-11. Ma il risultato più importante, in prospettiva, è l'espulsione dell'avversario più pericoloso, Austin Daye, decisivo nella finale scudetto. L'americano esce a un minuto dalla fine, punito dagli arbitri per la somma di un fallo antisportivo e di un tecnico. Per Sassari i migliori arcatori sono Pierre e Bilan con 6 punti.