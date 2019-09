Atletica, Tortu settimo ai mondiali di Doha

ROMA. Filippo Tortu, correndo in 10'07, si è piazzato al settimo posto nella finale dei 100 metri dei Mondiali di Doha 2019, vinta dall'americano Christian Coleman in 9'76. Argento all'altro americano Juston Gatlin e bronzo al canadese Andre De Grasse.

«Ho cercato di godermela il più possibile, perché non so quante volte mi ricapiterà. Ho cercato di rimanere decontratto e venire fuori sul lanciato. Ho poche cose in testa, appena ho tagliato il traguardo ho voluto andare a salutare la mia famiglia, che era tutta qui a vedermi, e il mio staff». Così Filippo Tortu, intervistato da RaiSport, commenta la sua performance nella finale mondiale dei 100 a Doha.

«Sono arrivato qui che ero il 17/o nelle liste mondiali - dice ancora lo sprint azzurro - e oggi sono riuscito ad arrivare in finale e ho fatto il mio miglior tempo dell'anno, che sottolinea l'ottimo lavoro fatto con il mio staff. Senza gli infortuni sarei andato più veloce, ma non cerco scuse e sono contento: è stata una bellissima gara, il vincitore ha fatto un tempo straordinario e sono felice di averne fatto parte e di aver rappresentato l'Italia in mezzo a tutti questi americani. Ho cercato di dare il massimo, non è stata una stagione facile ma si è conclusa nel migliore dei modi».

Qual è stato il momento più bello? «Oggi ho capito che era l'ora, il minuto, che contava - risponde Tortu -. La cosa che più mi soddisfa, oltre al mio record stagionale in finale,

è che in semifinale c'erano quasi tutti gli atleti che mi avevano battuto durante l'anno: mi ripetevo nella testa che nel momento che contava li avrei battuti, così è stato ed è questa la soddisfazione più bella di questo Mondiale. Che non è finito, perché ora c'è la staffetta».(Ansa).