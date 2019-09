SASSARI. Primo posto in classifica a punteggio pieno (4 punti) per la Dinamo Banco di Sardegna che ha battuto facilmente la Carpegna Prosciutto Pesaro nel debutto casalingo nel campionato 2019-20, oggi domenica 29 settembre al PalaSerradimigni.

Il primo quarto si era concluso 20-19 per i sassaresi, il secondo 50-34, il terzo 75-56.

Migliore marcatore per la Dinamo Evans con 20 punti; 9 rimbalzi per Pierre ed Evans; 4 assist per Spissu e Gentile.