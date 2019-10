Un Cagliari eroico strappa un punto in casa della Roma

ROMA. Cagliari eroico all'Olimpico. I rossoblù escono imbattuti (1-1 il risultato finale) al termine di un'autentica battaglia durata oltre 100 minuti di gioco. La partita si era messa subito bene grazie a un rigore trasformato da Joao Pedro al 26'. La sfortuna però era in agguato e appena 5 minuti dopo la Roma riusciva a pareggiare grazie a un disgraziato autogol di capitan Ceppitelli.

Nella ripresa la Roma attaccava a tutto spiano sino a tornare in vantaggio allo scadere con Kolarov. Una rete però annullata per una evidente spinta ai danni di Pisacane. Il difensore napoletano era costretto anche a lasciare il terreno di gioco lasciando i rossoblùà in dieci. Iniziava così un lunghissimo recupero che l'arbitro Massa concludeva soltanto dopo oltre dieci minuti. Ma il fortino rossoblù, con un Olsen in grande spolvero, resisteva sino al triplice fischio finale.

Per il Cagliari è il quinto risultato utile consecutivo. Oltretutto va sottolineato che in trasferta la squadra di Rolando Maran è tuttora imbattuta: 3 partite e stee punti grazie alla vittorie di Parma e di Napoli e al pareggio di oggi in casa giallorossa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (35' st Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (30' pt Antonucci; 29' st Kalinic); Kluivert, Veretout, Zaniolo; Dzeko. (83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Juan Jesùs, 20 Fazio, 27 Pastore). All.: Fonseca.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini (36' st Mattiello); Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan (29' st Ionita); Joao Pedro, Simeone (14' st Castro). (1 Rafael, 20 Aresti, 40 Walukiewicz, 27 Dejola, 14 Birsa, 9 Cerri, 26 Ragatzu). All.: Maran.

Arbitro: Massa di Imperia.

Reti: nel pt 26' Joao Pedro (rigore), 31' Cappitelli (autorete.) Angoli: 7-1 per la Roma

Note. Recupero: 5' e 10' Espulso: Fonseca al 50' st per eccessive proteste. Ammoniti: Ceppitelli, Cigarini, Simeone, Kolarov, Luca Pellegrini per gioco scorretto. Spettatori: 34.385.