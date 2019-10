Simeone tripletta: al Cagliari l'amichevole contro il Pogon

CAGLIARI. Vittoria del Cagliari in rimonta nell'amichevole disputata venerdì 11 ottobre alla Sardegna Arena contro i polacchi del Pogon, funestata poi dagli incidenti provocati dai tifosi ospiti nel centro storico del capoluogo isolano.

. Protagonista Giovanni Simeone, autore di una tripletta. I polacchi sono passati in vantaggio nel primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Spiridonovic. I rossoblù hanno rimontato nella ripresa, dopo l'ingresso di Simeone al 24'. L'argentino ha segnato tre reti in venti minuti ribaltando il risultato. Da segnalare il ritorno in campo di Paolo Faragò dopo il lungo infortunio, un uomo in più a disposizione di Maran nello scacchiere rossoblù. (en.g.)

CAGLIARI: Rafael (17’ s.t. Aresti), Pinna, Ceppitelli (17’ s.t. Faragò), Deiola, Aly (1’ s.t. Rog), Nainggolan, Oliva, Castro (26’ s.t. Ladinetti), Birsa (24’ s.t. Simeone), Cerri, Ragatzu. A disposizione: Boccia, Cancellieri, Cusumano, Porru, Fucci, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi, Contini, Manca, All. Maran

POGON SZCZECIN: Stipica (1’ s.t. Bursztyn); Łasicki (40’ s.t. Starzycki), Triantafyllopoulos (1’ s.t. Zurawski), Zech (1' s.t. Dąbrowski); Stec (1’ s.t. Bartkowski), Kowalczyk (1’ s.t. Fraczczak), Podstawski

(1’ s.t. Kożulj), Hostikka (1’ s.t. Guarrotxena), Matynia (25’ s.t. Smolinski), Spiridonović (1’ s.t. Benyamina), Manias (1’ s.t. Buksa). All. Runjaić.

ARBITRO: Giua di Olbia (Sechi-Tardino).

RETI: 5' rig. Spiridonovic (P), 73', 83', 90' rig. Simeone (C)