Maran avverte il Cagliari: "Contro la Spal un match difficile"

CAGLIARI. Il Cagliari prova a restare in alto. Alla Sardegna Arena la squadra di Rolando Maran affronta la Spal. L'occasione, almeno sulla carta, è di quelle da non perdere: Petagna e compagni fuori casa non hanno ancora conquistato punti nè hanno mai segnato.

«L'anno scorso abbiamo realizzato più punti in casa - ha detto il tecnico rossoblù - ma noi cerchiamo sempre di fare la nostra partita. In questo campionato abbiamo disputato una partita non all'altezza, alla prima ma poi con l'Inter abbiamo fatto bene ed è stata una gara decisa dagli episodi».

C'è grande voglia di vincere: «Non è facile - ha proseguito Maran - ma dobbiamo saper gestire la situazione. Dobbiamo sì forzare e accelerare ma con attenzione, senza andare fuori giri». Tante le aspettative: «Abbiamo una media alta e lavoriamo per mantenerla e magari superarla».

Il tecnico rossoblù, che all'inizio della settimana aveva gli uomini contati e stava forse riflettendo su possibili cambi di formule e formazione, ha tirato un sospiro di sollievo con i ritorni nel gruppo di Klavan, Rog e Joao Pedro. E riabbraccia Faragò: l'ex Novara mancava dalla lista dei convocati dallo scorso campionato. Probabile la conferma

di Nainggolan dietro le punte, per il resto ci sono diversi ballottaggi.

«Tutti meritano, stanno spingendo a fondo, ma si gioca in quattordici - ha concluso l'allenatore del Cagliari - e la possibilità di gestire anche queste situazioni si sta rivelando molto utile». (ANSA).