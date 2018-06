Concorrenti sardi stupiscono a "Vuoi scommettere" con Michelle Hunzinger

CAGLIARI. In meno di tre minuti sono riusciti ad infilare tre monetine da 2 centesimi in altrettante bottiglie di cristallo, ma non lo hanno fatto bendati o con le mani legate dietro la schiena, bensì con un muletto utilizzando le pale come mani per raccogliere le monetine e poi infilarle nelle bottiglie. È la prova - battezzata «Il Portamonete» - che i due cagliaritani Filippo Ena, imprenditore di 39 anni, e Francesca Salis, 22 anni che coordina una rivista specializzata in muletti, hanno scelto per presentarsi alla trasmissione di Canale 5 «Vuoi Scommettere?» condotta da Michelle Hunziker.

Una scommessa che i due sardi hanno vinto lasciando senza parole gli spettatori e gli ospiti come Federica Panicucci e Gerry Scotti. «Ci siamo allenati quattro mesi - ha detto Francesca Salis rispondendo alle domande della Hunziker - lavoriamo nel settore e abbiamo tentato questa prova».

Al «timone» del muletto Filippo Ena che con una serie di manovre delicatissime, come nel gioco delle pulci, è riuscito a raccogliere le monetine sul pavimento, facendole «saltare» sulle

forche.

Poi, rapidamente e delicatamente, seguendo le indicazioni di Francesca si è avvicinato alle bottiglie di cristallo, posizionate a diverse altezze, e facendo vibrare le pale del muletto è riuscito tre volte, in meno di tre minuti, a infilarle nelle bottiglie di cristallo.