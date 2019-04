'O Maestrale e o' Animale, un killer sanguinario tra Gomorra e la Sardegna

SASSARI. Chi è 'o Maestrale? Di lui si sa soltanto che apparirà nel finale della quarta stagione di Gomorra. E che il nuovo attesissimo personaggio stabilirà un inedito legame tra la Sardegna e la serie televisiva tratta dal romanzo di Roberto Saviano. Riportando alla memoria un feroce delitto nel carcere nuorese di Badu 'e Carros.

La curiosità tra i fan di Gomorra cresce di ora in ora dopo le puntate trasmesse da Sky venerdì scorso, 26 aprile . Il boss Genny Savastano, deluso dai tentativi di cimentarsi nell'economia legale, decide di tornare nel suo vecchio mondo e di scendere in guerra contro i clan che vogliono impadronirsi del traffico di droga a Secondigliano. Prima di farlo incontra l'emissario di un misterioso personaggio, soprannominato 'o Maestrale, per proporre un'alleanza. Genny spiega di apprezzare l'ambizione esagerata e la ferocia del boss, capace di uccidere un nemico in carcere, strappargli il cuore e mangiarselo.

leggi anche: Gomorra, atto quarto Genny deve cambiare vita Venerdì prende il via la nuova stagione della serie-cult prodotta da Sky Uno Roberto Saviano: «L'Italia è il Venezuela d'Europa, è tutto compromesso»

E' evidente che nella costruzione del nuovo personaggio gli autori di Gomorra si sono ispirati anche a, uno dei fedelissimi di, il capo della Nuova Camorra Organizzata. Barra, morto nel 2015 a 72 anni, meritò i soprannomi die "boia delle carceri" per gli omicidi commessi in galera. Il più famoso nel carcere di Nuoro il 17 agosto 1981, vittima, boss della malavita milanese, ucciso con 40 coltellate. Dopo il delitto la profanazione: Pasquale Barra strappa il cuore di “faccia d’angelo” e lo morde.

Il genere di ferocia che tanto piace a Genny Savastano e che lo induce a cercare l'accordo con 'o Maestrale. Per questo personaggio gli autori di Gomorra si sono sicuramente ispirati non solo a Barra ma anche ad altre figure di spicco della camorra. L'identikit tracciato nella puntata di venerdì scorso? Il boss è sfiancato da vent'anni di carcere duro, nel frattempo i vecchi compagni lo hanno abbandonato. Insomma, è una belva ferita in cerca di rivincite. Altro non si sa e le congetture sul web si sprecano .

leggi anche: “Gomorra 4”, il noir ha un sound olbiese Intervista con Cristian Marras, il bassista dei Mokadelic, la band che ha firmato la colonna sonora della nuova stagione

Non è neanche sicuro che vedremo in faccia 'o Maestrale nelle ultime due puntate della quarta stagione, venerdì 3 maggio. C'è chi ipotizza che apparirà soltanto nella quinta. Mistero anche sull'attore che lo interpreterà . Sembra invece da escludere, come molti hanno sperato, che la sua entrata in scena coincida con la "resurrezione" di Ciro l'Immortale (colpito a morte e gettato in mare alla fine della terza stagione) o di don Salvatore Conte (sgozzato nella seconda).

Nel 2015, subito dopo la morte di Pasquale Barra, questo articolo di Piero Mannironi sulla Nuova Sardegna rievocò magistralmente il delitto di Badu 'e Carros e la figura del killer.

NUORO. L’aria era immobile in quel torrido 17 agosto del 1981. Ferma e densa di umidità. Il sole picchiava sui muri del carcere di Badu ’e carros e il calore restava imprigionato nel cemento. Come un rancore. Francis Turatello, detto “Faccia d’angelo” passeggiava in uno dei piccoli cortili blindati di quel carcere di massima sicurezza voluto dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dove convivevano i capi del terrorismo rosso e i boss del gotha criminale nazionale.

Turatello aveva raggiunto i vertici della malavita milanese dopo una lunga serie di rapine e sequestri con la banda dei marsigliesi capeggiata da Albert Bergamelli. L’unico a proiettare ombre sulla sua leadership criminale era stato un giovane irriverente e feroce che guidava la banda della Comasina: Renato Vallanzasca. Ma dopo una guerra sanguinosa i due avevano siglato la pace, dividendosi Milano. E Turatello era addirittura diventato il testimone di nozze dell’ex nemico quando il bel René nel 1979 si era sposato con Giuliana Brusa.

“Faccia d’angelo” quel pomeriggio di agosto del 1981 era tranquillo. Da quel bunker di cemento in Barbagia continuava a dirigere i suoi affari sporchi a Milano e in prigione si sentiva sicuro e protetto dal suo immenso carisma e dalla sua arroganza. Amava il suo ruolo di capo e mostrava a tutti con orgoglio quel tatuaggio sulla coscia: «Dio dei ladri, uccidimi prima che io canti». Non sospettò nulla, perciò, quando vide avvicinarsi Salvatore Maltese sorridente. Una stretta di mano, qualche battuta. Dietro di lui, però, si erano avvicinati silenziosi come ombre altri tre uomini: Antonino Faro, Vincenzo Andraous e Pasquale Barra.

Maltese racconterà in corte d’assise il 12 dicembre 1985: «Il pomeriggio del 17 agosto 1981 sono sceso in cortile per il passeggio e sono andato nel gabinetto. Avevo addosso due coltelli, uno l'ho tenuto con me, l'altro l'ho lasciato nella latrina. Poi feci un segnale a Faro, per dirgli del coltello che avevo nascosto per lui. In quel momento, nel cortile della prigione c'era Turatello e io mi sono messo al suo fianco, a passeggiare. Andraous si è avvicinato e mi ha detto: “Puoi cominciare”. Io ho preso il coltello e ho cominciato a colpire».

'Gomorra 4', Dell'Anna e Lotito: "Il potere passa nelle mani delle donne" Cristiana Dell'Anna e Ivana Lotito sono le protagoniste di 'Gomorra - La serie'. Nei ruoli di Azzurra (la moglie di Genny) e Patrizia, nella quarta stagione che prende il via dal 29 marzo su Sky Atlantic le donne acquistano potere e importanza. "Possono ambire al ruolo di boss ed esercitano il loro potere ma lo fanno in maniera diversa". Intervista di Alessandra Vitali, video di Rocco Giurato

Turatello è sorpreso, non reagisce. Sente quelle lame che entrano sussurrando nel suo corpo e capisce subito che per lui è finita: non più Dom Perignon e aragosta in cella, non più il sogno di tornare nelle sue bische milanesi circondato da belle donne. Abbassa lo sguardo e vede sbocciare sul suo ventre un immenso fiore vermiglio di carne: sono le sue viscere. Non cerca di ripararsi, di difendersi da quei fendenti terribili. Riesce solo a mormorare “Dio mio no, Dio mio no” mentre cerca disperatamente di rimettersi l’intestino nel ventre. Come se quel gesto goffo e disperato possa arrestare la morte. Poi, vede come un lampo davanti agli occhi e sente la lama di un coltello penetrargli nel collo cercando la giugulare. La vista si annebbia e cade, mentre sente l’odore caldo del suo sangue e la puzza acre del sudore dei suoi boia.

Non è finita. Gli altri detenuti e le guardie assistono al rito selvaggio della profanazione del cadavere di Turatello. Barra, Andraous, Faro e Maltese continuano a colpire. Pasquale Barra, ’O animale, strappa il cuore di “faccia d’angelo” e lo morde. È il messaggio per tutti: Turatello non deve essere solo ucciso, ma anche umiliato. Perché con lui muoia perfino il suo mito. Dopo due giorni il corpo di Turatello partirà per Milano dentro una lussuosa bara intarsiata dell’agenzia funebre Duomo. La stessa che aveva curato in gran segreto il trasporto della salma di Evita Peron.

Resta una domanda: chi ordinò ai quattro macellai quello scempio? Maltese dirà ai giudici: «Turatello doveva morire perché la mafia catanese di Epaminonda e camorristi di Cutolo volevano spartirsi Milano».