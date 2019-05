“I sensi del viaggio”, la premiazione del concorso letterario

OLBIA. Giovani di Sardegna alla scoperta del mondo. Giovani studenti a confronto con la scrittura. Giovani viaggiatori, chiamati a raccontarsi e a raccontare le loro esperienze oltre Tirreno, reali o immaginarie.



Venerdì 31 maggio a partire dalle 10,30 l'aeroporto Olbia Costa Smeralda sarà teatro delle attesissime premiazioni finali del concorso letterario “I sensi del viaggio” - #isensidelviaggio, iniziativa lanciata dalla società di gestione dello scalo gallurese Geasar Spa in collaborazione con il quotidiano La Nuova Sardegna, media partner, e con importanti compagnie aeree come Vueling, Easy Jet, Air Italy e Volotea.



Quali dei cinque sensi stimola il viaggio? Come può essere vissuta e quindi raccontata l'esperienza del viaggio? La risposta sta tutta nella fantasia dei giovani studenti delle scuole superiori dell'isola (15-19 anni) e degli Atenei dell'Isola (18-26 anni), che numerosissimi e da ogni parte dell'Isola hanno risposto all'invito di Geasar e La Nuova, cimentandosi con la scrittura e con la capacità di inventare una storia. Decine e decine gli elaborati inviati all'indirizzo email indicato in fase di presentazione del concorso, testi particolarmente interessanti che fra le righe hanno declinato il tema del viaggio attraverso uno dei cinque sensi (vista, udito, gusto, olfatto e tatto) o immaginandoli nel loro complesso.



Fra realtà e fantasia gli spunti, alcuni dei quali davvero notevoli, non sono mancati. Uno solo il vincolo proposto: il racconto doveva cominciare, concludersi o avere come fondo gli spazi dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda. E domani, proprio negli spazi dell'Aeroporto Olbia Costa Smeralda, i vincitori del concorso saranno premiati alla presenza della giuria – composta fra gli altri dall'amministratore delegato Geasar Silvio Pippobello, dal direttore della Nuova Sardegna Antonio Di Rosa e dal delegato alla Didattica dell'Università di Sassari Rossella Filigheddu – , delle autorità locali, dei rappresentanti delle compagnie aeree coinvolte nell'iniziativa e di tre graditi ospiti d'eccezione che, per l'occasione, leggeranno alla platea gli elaborati dei ragazzi premiati: la scrittrice Vanessa Roggeri, lo scrittore Flavio Soriga e l'ideatore di Rumundu Academy, Stefano Cucca.



I premi? Voli, in alcune delle più affascinanti città d'Europa, e del globo. Sogni da realizzare, che passando dal foglio alla realtà permetteranno agli studenti di vivere una vera esperienza di viaggi, una delle tante o, magari, la prima in assoluto. Saranno quattro i premi ex aequo - consistenti in due biglietti aerei ciascuno andata e ritorno per la stessa destinazione - messi a disposizione dalle compagnie aeree partecipanti e riservati ai vincitori della sezione scuole superiori. Tre invece i premi ex aequo - consistenti ciascuno in due biglietti aerei andata e ritorno per la stessa destinazione - messi a disposizione dalle compagnie aeree partecipanti e riservati ai vincitori della sezione Università.



Ci sono le grandi capitali d'Europa in palio, alcune delle più belle città del vecchio continente, la Grande Mela e alcune possibili sorprese. In seguito alla proclamazione dei vincitori, i biglietti aerei saranno estratti a sorte nel corso di una cerimonia alla quale parteciperanno la giuria e i rappresentanti delle compagnie aeree.





Dopo l’assegnazione dei premi, vincitori e vincitrici dovranno concordare con le stesse compagnie i termini relativi alla data di partenza, suscettibile di possibili limitazioni temporali in alcuni periodi dell’anno. Ancora ventiquattr’ore e i vincitori avranno un volto e un nome: buon volo.