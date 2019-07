Jovanotti, a Olbia è il boom: grande musica per un popolo che balla

OLBIA. Una tribù allegra che balla e canta senza fermarsi nemmeno un istante. Dalle quattro del pomeriggio sino a tarda notte. Ventimila persone di tutte le età ieri 23 luglio a Olbia hanno sfidato un caldo torrido (la colonnina del mercurio è arrivata a segnare 37 gradi) pur di partecipare alla quinta data del "Jova beach party", la festa itinerante e sempre diversa che Jovanotti dal 6 luglio sta portando in giro nelle più famose spiagge italiane.

La festa è cominciata alle 16, quando Jovanotti è salito sul palco principale per presentare gli ospiti e dopo il primo, Paolo Baldini, accolto al grido di "Senti che basso", ecco Forelock, all'anagrafe Alfredo Puglia. Un ospite speciale perché non soltanto è la voce più promettente del reggae italiano, ma è sassarese.

«Sì, ragazzi - ha ricordato Jova sorridendo - questo grande talento è proprio di Sassari, città che con la mia caratteristica "s" adoro pronunciare". Forelok, che ha chiuso la sua performance con il super classico di Bob Marley "Get up, stand up", nel 2008 è entrato a far parte della famiglia Arawak (una delle realtà reggae più forti nel nostro Paese) e ha iniziato a curare anche la parte compositiva e i testi dei brani. È uno di cui sentiremo parlare.

A spettacolo ben avviato, con la folla già conquistata (e sudata), arriva la sorpresa - ma c'era da aspettarselo visto il rapporto tra i due: spalla a spalla col padrone della festa, spunta Salmo. «L'uomo che sta cambiando la musica italiana - lo presenta Jova -, io sono un suo fan, ma tutta la Sardegna lo ama, l'Italia, sulla Luna, nel sistema solare, è mio fratello musicale». I due rappano e improvvisano, creando una versione inedita e che sorride tanto ai ritmi hardcore tanto a quelli più funkeggianti

E' stata una giornata di grande musica, ballabilissima, con tanti musicisti straordinari e neanche un pezzo che non si sia accordato con l'atmosfera allegra dell'Isola Bianca.

