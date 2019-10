Luna Melis condurrà X Factor Daily

ROMA. Il racconto giornaliero della preparazione dei concorrenti ai Live è affidato a Luna Melis, la giovanissima rapper sarda che ha conquistato il terzo posto a X Factor 2018.

«Luna ha stupito tutti e per vari motivi. In primis per la sua forte personalità nonostante la giovane età essendo del 2002 - si legge in una nota di Sky -. Il suo inedito Los Angeles si è aggiudicato il disco d'oro con 15 milioni di streaming e 16 milioni di visualizzazioni su Youtube. A inizio 2019 ha siglato un accordo di management con Yalla Movement, società fondata da Jake La Furia e Big Fish: proprio quest’ultimo aveva prodotto l’inedito con cui Luna è arrivata fino alla finale

del talent al Mediolanum Forum di Assago ma anche Donna Domani, il primo singolo dopo l’esperienza a X Factor, realizzato in collaborazione con la trapper rivelazione Chadia Rodriguez, che ha ottenuto oltre 1 milione di streaming. Lo scorso 28 giugno è uscito il suo ultimo singolo Asia».