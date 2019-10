Grazie ai vaccini la poliomelite non fa più paura

È molto più che una buona notizia quella diffusa, con la dovuta solennità, dall’Organizzazione mondiale della Sanità: appena un piccolo passo e quella grave malattia infettiva a carico del sistema nervoso centrale, terrore di tutti i genitori nel secondo dopoguerra, sarà definitivamente vinta. Ed è significativo, ricco di implicazioni, ma anche di lezioni per il nostro problematico presente di “esitazione vaccinale”’ , il fatto che l’unico dei tre ceppi del virus da eradicare, quello di tipo 1, sia endemico solo in un piccolo angolo del pianeta, in Pakistan e Afghanistan, dove la vaccinazione è ostacolata dall’ostilità di gruppi locali. Un dato che fa riflettere, considerato che furono proprio i vaccini Salk e Sabin - salutati come un “miracolo della medicina” - ad assicurare, in pochi decenni, la vittoria sulla malattia più temuta del XX secolo, incubo di ogni famiglia: bastava il nome, paralisi infantile - con cui era comunemente indicata - per evocare immagini di bambini in sedie a rotelle o all'interno di polmoni d'acciaio. In Italia, l’ansia delle famiglie, in un dopoguerra ricco di aspettative, fece piazza pulita dello scetticismo e della diffidenza che avevano accompagnato la vaccinazione antivaiolosa. Una nuova “coscienza vaccinale” portò ad un’accettazione generalizzata della profilassi e ad una fiducia nella scienza, nei medici e nell’apparato della sanità pubblica. Un capitolo destinato a chiudersi negli anni Novanta, quando ha cominciato ad emergere e a circolare la predicazione antivaccinista .



Occorre dunque voltarsi indietro per cogliere tutta la portata della notizia data dall’Oms. E fermarsi all’esordio di quella terrificante malattia – antica quanto l’umanità, ma ‘emergente’ negli anni ’40, quando cominciò a terrorizzare il mondo occidentale, dall’America all’Europa, all’Italia. Sebbene altre malattie dell'epoca avessero tassi di mortalità molto più alti, nessuna implicava il terrore di restare paralizzati o di subire i danni permanenti che la poliomielite poteva lasciarsi dietro. Le vite delle vittime menomate e delle loro famiglie venivano sconvolte per sempre, mentre si apriva la lunga trafila delle cure per la riabilitazione in centri specializzati per la rieducazione.



Un flagello sociale, una realtà tragica forse peggiore di quella offerta da tubercolosi e cancro, alle quali, nonostante il maggior numero di persone colpite, non si poteva applicare un quadro così drammatico. La poliomielite minacciava allo stesso modo ricchi e poveri e il terrore era accresciuto dal mistero che circondava la malattia. Fino a quando non arrivarono le prime scoperte, non si sapeva cosa la causasse e come si diffondesse la malattia dai molti nomi: “poliomielite anteriore acuta”, o “malattia di Heine-Medin” o “paralisi infantile”. Non esistevano cure. Solo trattamenti sintomatici che potevano in parte minimizzarne gli effetti. Essendo virale e non batterica, non si poteva contare neppure sulle “pallottole magiche”, i nuovi antibiotici degli anni Quaranta e Cinquanta. Né si poteva prevenire applicando le norme igienico-sanitarie e le tradizionali misure di controllo delle malattie infettive: le speranze di poterla prevenire erano quindi concentrate sulla vaccinazione, un obiettivo intorno al quale si mobilitò - scrivendo un capitolo inedito di solidarietà nazionale - un vastissimo fronte di medici pediatri, infettivologi, epidemiologi, immunologi, clinici, oltre ad una miriade di organismi ( Onmi, Cri ) e ad associazioni quali la “Lega italiana contro la Poliomielite”. Un larghissimo fronte, impegnato nella distribuzione di vaccino, nell'immunizzazione di gruppi di bambini, nelle campagne divulgative che coinvolgevano la stampa quotidiana e periodica, le autorità civili e religiose, organi ed enti sanitari locali. Grazie a questo poderoso sforzo per la vaccinazione di massa, la polio, dopo l’introduzione della vaccinazione obbligatoria nel 1966, diminuì progressivamente in Italia fin quasi a scomparire già negli anni Ottanta. Oggi, siamo davanti ad una pietra miliare. Ma occorre non abbassare la guardia: finché vi sarà un angolo del pianeta non libero dal rischio, nessun paese potrà essere veramente al sicuro.