Ballare a 2 metri, diteci come si fa

Scordatevi il ballo del mattone a meno che non sia un mattone di almeno due metri. Sarà complicato intercettare sulla pista da ballo il proprio, o la propria partner. La pensata è geniale, di una di quelle genialit à inclassificabili, incommensurabili. Ma andiamo con calma.

Con grande stupore la deregulation seguita all’allentamento delle precauzioni contro il Covid19 ha generato una decisa recrudescenza del medesimo con svariati focolai originati soprattutto dalla riapertura delle discoteche. Incrementi anche in Sardegna che è stata pubblicizzata, abbastanza superficialmente, come terra Covid free. Ora l’incremento di positivi a Carloforte e ovunque siano stati autorizzati ammassamenti di danzatori sudaticci senza obbligo di mascherina e senza obbligo di certificazione, ci fa capire che, in Sardegna, la definizione di Covid free è stata finora possibile come conseguenza della distanza e dell’isolamento. Non ci vuole un acume speciale a capire che quando si allentano queste utili caratteristiche, si allenta anche la condizione sanitaria di quel territorio tanto fortunato. Per questo motivo, opportunamente, persino il cautissimo, direi felpato, governatore della Sardegna di primo acchito ha pensato a ciò a cui abbiamo pensato tutti: chiudiamo le discoteche estive.

È impossibile ridurre i pericoli di contagio finché non si riducono le occasioni di contagio. Le discoteche estive sono una decisa occasione di contagio, e la loro chiusura rappresenterebbe una rinuncia che favorisce altre iniziative più monitorabili. Pensate a quale rischio corrono importanti iniziative previste, per esempio, a Carloforte in seguito alla recrudescenza dei dati pandemici di questi giorni. Vogliamo rinunciare alla discoteca o a tutto il resto? La situazione sarà questa finché non sarà disponibile un vaccino di comprovata efficacia. È inutile menare il can per l’aia. Tuttavia a quel primo impeto di saggia intransigenza il nostro governatore ha avuto un ripensamento, che è poi il risultato di una precisa istanza da parte degli imprenditori turistici locali. I quali hanno ricordato al Governatore la promessa che aveva fatto loro, senza indugi, a suo tempo, e cioè che avrebbe favorito un incremento delle attività ricreative e quindi dei loro margini economici. Se non poteva permettersi di promettere, lamentano gli operatori del settore, non avrebbe dovuto farlo perché, in base a quell’impegno solenne, le loro strutture hanno investito cifre notevoli. Chiudere le discoteche dal loro punto di vista significa un azzeramento dell’appeal delle proprie strutture ricreative e dunque perdite su perdite.

Come rispondono i nostri amministratori a questo complicato rebus? Riaprendo immantinente le discoteche, ma indicando, con una soluzione alla Ionesco, che sarà lecito scendere in pista solo a patto che si mantenga una distanza minima di due metri tra un danzatore e l’altro. Pensate un po’ alla superficie calpestabile che occorre per ottemperare a questa importante e salvifica regola; pensate alle forze dell’ordine che armate di metro dovranno controllare il mantenimento di questa distanza durante il furore danzereccio; pensate ai nostri ragazzi che si salutano a distanza mentre ballano uno all’ingresso del locale, l’altra all’altezza del guardaroba; pensate ai fidanzati clandestini che devono esibire il proprio sentiment o per essere autorizzati a ballare un lento. A proposito i lenti, saranno vietati, o anch’essi permessi a due metri di separazione?