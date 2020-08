Strage di Pede 'e Semene. Giuseppina e Anna, due madri per una veglia senza fine

Anna e Giuseppina, 166 anni in due, da venticinque aspettano di conoscere tutta la verità sulla morte dei loro figli. Il 16 agosto del 1995 i carabinieri Ciriaco e Walter, 62 anni in due, furono trucidati da una banda di criminali a Pede ’e Semene. Le due donne siedono composte nel punto esatto in cui i loro ragazzi si avvicinarono a una betoniera parcheggiata in modo strano. Era piena di armi. Mentre arrestavano il conducente, contro i due carabinieri si scatenò l’inferno del fuoco incrociato. I militari reagirono con coraggio e valore, ma non ebbero scampo: immensa la sproporzione di forze e di armi, impressionante l’arsenale di una banda che secondo le verità processuali voleva rapinare un portavalori ma era equipaggiata per uno scontro bellico. Ciriaco Carru cadde per primo, Walter Frau mentre correva incontro alla morte sparando all’impazzata. Il rumore delle raffiche e le immagini di quei corpi straziati aleggiano ancora sui cippi che ricordano il sacrificio dei due giovani carabinieri. Una parte del commando è stata processata e condannata. Inquirenti e magistratura sono però certi che altri responsabili siano rimasti nell’ombra. Inesplicabilmente, però, la caccia si è fermata.

Ogni 16 agosto, dal 1996, in questo angolo riarso della piana di Chilivani, Anna e Giuseppina siedono composte accanto alla verità incompleta sull’eccidio. Le due madri hanno finito le lacrime già durante la veglia funebre quando, nella camera ardente allestita nel comando provinciale di Sassari, stravolte accarezzavano i volti intatti dei loro ragazzi ricomposti nell’alta uniforme. Anna ogni tanto urlava frasi che scavavano l’anima dei genitori e dei figli presenti. Quindi, di tutti. Parole che raccontavano l’amore e la disperazione di una madre che non può accettare la morte di un figlio. Giuseppina invece non sollevava mai lo sguardo dal volto del suo Ciriaco. Era una statua di dolore e, come l’altra madre, con lo sguardo assente ogni tanto faceva un cenno di ringraziamento agli uomini in divisa che le sfilavano davanti scattando sull’attenti. Cominciò durante la veglia questo rapporto materno cementato dal dolore comune e dal bisogno di sapere tutta la verità sulla morte dei due ragazzi. Legame rinsaldato anno dopo anno, cerimonia dopo cerimonia sul luogo della strage. Chissà se le due anziane donne sanno di essere diventate due monumenti viventi a una verità incompiuta che, fino a quando l’ultimo tassello del puzzle non andrà al suo posto, sarà sempre e comunque una “non verità” sulla strage di Chilivani.

Non ci sono altri termini per definire una verità che spiega solo l’epilogo ma non l’antefatto. Chi aveva procurato tutte quelle armi? A cosa miravano veramente i banditi? Dove sono i complici? Domande rimaste senza risposta. Giuseppina e Anna, rispettivamente di 80 e 86 anni, sono due “madri dell’ucciso” alle quali l’Arma attribuisce gli onori che spettano ai due giovani carabinieri, medaglie d’oro al valor militare. Ma sono anche due donne alle quali lo Stato non ha saputo offrire insieme a una medaglia d’oro anche tutta la verità sul loro lutto incolmabile.

Ci sono state altre madri, morte entrambe senza una parola di verità, testimoni viventi della inadeguatezza delle indagini sulla morte di militari. Erano le madri di Gianfranco Deriu e di Fabrizio Sedda, 69 anni in due, il maresciallo e il brigadiere della Guardia di Finanza scomparsi nel mare di Feraxi il 2 marzo del 1994 con l’elicottero Volpe-132. Le madri dei due finanzieri non hanno avuto neppure l’onore della memoria. Per loro non c’è stata nessuna cerimonia ufficiale per commemorare i loro figli. Non hanno avuto neppure una tomba su cui piangerli, perché i corpi non sono mai stati recuperati, non hanno ricevuto neppure una mezza verità da stringere al petto nelle sere di solitudine. Lo Stato può essere davvero molto crudele quando non è in grado (o non vuole) di dire parole sincere sulla fine dei suoi servitori, negando così verità e giustizia ai loro familiari e alla società intera. Anna e Giuseppina non hanno mai abbandonato i loro figli Walter Frau e Ciriaco Carru, sono due madri e non potrebbero fare diversamente. Sedute nel luogo in cui risuona ancora l’eco dello strazio, stanno ferme e dignitose accanto al ricordo sempre vivo dei loro ragazzi. Sono invecchiate, hanno visto diventare grandi i nipoti, hanno attraversato faticosamente ogni anno verso questo appuntamento della memoria. Anno dopo anno, sempre insieme, con il dolore nel cuore e il bisogno di verità. Come quel giorno, quando si incontrarono per la prima volta in una camera ardente.