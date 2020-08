Sardi facciamo i sardi, basta speculazioni

La pandemia di Covid19 in corso, fra le altre cose, ha messo in evidenza l’abitudine di questo Paese allo sbando di essere abitato da persone, cittadini e governanti, che non hanno una frequentazione col termine responsabilità. Oggi, come c’era da aspettarsi, la Sardegna ha perso quel benefit di territorio immune, l’isola Covidfree che non c’è, che una asservita e tentennante politica locale, una faziosa politica nazionale, una rovinosa antipolitica, hanno contribuito a narrare. Per superare l’estate poteva andare: iniziare con la voce grossa, poi tornare sui propri passi, poi invocare soluzioni d’imperio.

Poi farsi trattare col solito sussiego dei figli cadetti, poi diventare ricettacolo di ogni cretino figlio di papà che, attraverso Spagna, Grecia, Croazia, finisce in Costa Smeralda, mica in Sardegna, il Grand Tour del divertimentificio estivo. Quando abbiamo chiesto controlli all’ingresso siamo stati presi per pezzenti, in molti ci hanno ricordato da quale nulla pecoreccio proveniamo. Il sovranista governo regionale, sardo a teleguida lombarda, di fronte a queste reprimende, ha abbassato il capo, dimostrando che, in termini di autodeterminazione, non basta fare proclami, ma che il colonialismo endemico è un affare serio. Intanto si dibatte sulle scuole, sui teatri, sui cinema, sulle biblioteche, ma non si fa una piega di fronte all’evidenza che permettere l’apertura delle discoteche significa generare un punto caldissimo in termini di contagio.

L’attuale narrazione della Sardegna come origine di tutti i mali, che si contrappone, in maniera altrettanto ingiustificata alla Sardegna immune da tutti i mali, è il risultato della stupidità e irresponsabilità diffuse. Un cittadino che si sposta dovrebbe avere coscienza precisa e certificata della propria situazione sanitaria. E questo a prescindere da qualunque decreto. Io stesso che devo intraprendere un viaggio di lavoro in Sicilia mi sono sottoposto qualche giorno fa a un esame sierologico completo. Ma non solo: ho persino atteso i risultati prima di muovermi. Questo mi permette di sapere che parto negativo. Nessuno mi ha obbligato a farlo, ma davvero occorre un atto ufficiale per costringerci ad un atteggiamento responsabile?

Se un giovane risulta positivo in Costa Smeralda, dopo aver toccato Ibiza e Mikonos, e poi se ne torna a casa, asintomatico, ha preso il virus in Sardegna o ce l’ha portato? E’ giustificato l’attuale timore del Lazio nei confronti della Sardegna o non è assai più giustificato il contrario? Quanti controlli, dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Croazia sono stati fatti a Fiumicino che movimenta milioni di viaggiatori? Secondo quale logica alla Sardegna spetterebbero quegli obblighi che le altre regioni non sentono?

Si doveva tenere la barra dritta da subito, capire che qualunque concessione ci si sarebbe ritorta contro. Anche se, in definitiva, si parla di aria fritta: la situazione sanitaria in Sardegna è, a tutt’oggi, tra le meno preoccupanti del Paese. E lo era anche qualche mese fa, all’apice della pandemia, quando i proprietari continentali di case estive in Sardegna, soprattutto lombardi, emigravano, non respinti, verso la terra salubre come i nobilotti milanesi ai tempi della peste manzoniana. Segno che la cultura di sfruttamento è sempre in auge, specialmente se gli sfruttati mimano orgoglio anziché essere orgogliosi. Quando smettiamo di fare i sardi noi sardi, e ci limitiamo ad esserlo, il giovane sindaco di Arzachena Ragnedda ce l’ha dimostrato, gli argomenti li avremmo, avremmo la grammatica e tutte le parole per dirlo. E dirlo bene.