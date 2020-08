Economia, un piano Marshall per salvare la Sardegna

Infettato in modo grave dal coronavirus, ora ha bisogno di essere ricoverato in terapia intensiva. Il sistema economico della Sardegna è il grande malato del 2020, l’anno da incubo che rischia di desertificare il tessuto produttivo. Quasi 2 milioni di ore di cassa integrazione erogate dall’Inps solo a luglio. L’anno scorso erano 55mila. Basta questo numero per capire l’ecatombe del mercato. Il coronavirus ha spazzato via la fragile trama dell’economia sarda. Uno tsunami che si è abbattuto su imprese già in affanno e troppo piccole per resistere al deserto commerciale del lockdown. Ammazzate da Amazon. Dallo strapotere delle vetrine virtuali, non si sono mai spente, nelle monotone giornate del lockdown erano la luce per sfamare la voglia di acquisti.

Le insegne dei negozi reali, al contrario, sono rimaste spente per tre mesi. Ma c’è un effetto ancora più pesante che si è abbattuto sull’economia isolana. L’onda lunga della paura. Che ha svuotato hotel, ristoranti, negozi, bar. I mali endemici del tessuto produttivo isolano, troppo frammentato e fatto di microimprese sottocapitalizzate, sono stati amplificati dal covid. E anche l’industria rampante dell’isola, il turismo, agonizza tra strutture vuote e il senso di panico scatenato sotto Ferragosto per il boom contagi. La stagione turistica, da sempre ridotta a 40 giorni, si è ipercontratta a meno di 20. Quelli che hanno portato la seconda ondata di contagi in Sardegna. Quelli delle notti tra Billionaire, spiagge e ristoranti. Ma fino a luglio in Sardegna i turisti erano merce rara. E tante strutture hanno preferito non aprire, il tutto esaurito delle due settimane di agosto non poteva compensare il tutto vuoto del resto dell’anno.

E l’estate nera del turismo ha tirato dentro il buco nero le migliaia di imprese che ruotano intorno alla fabbrica delle vacanze. Un dato da solo basta a far capire quanto l’industria del divertimento estivo sia rimasta ferma. I lavoratori stagionali nel 2019 erano 100mila, nel 2020 sono appena 40mila, e tutti con contratti molto più brevi rispetto agli anni precedenti. Ma ad annichilire qualsiasi speranza di una forma di sopravvivenza dell’economia sono i dati della cassa integrazione. Nel luglio del 2019 sono state pagate 55mila ore di cassa integrazione. Nello stesso mese del 2020 sono state quasi 2 milioni di ore. Un incremento del 3mila per cento. Che tocca il suo picco massimo nella cassa integrazione in deroga, in cui la crescita rispetto al 2019 arriva al 6mila per cento.

È vero che questo dato è alimentato dalle risorse enormi messe dal governo sulla cig. E anche dal fatto che col blocco dei licenziamenti la mobilità si è trasformata in cassa integrazione, ma i numeri in ogni caso sono da grande crisi. Servirebbe uno choc economico. Una sorta di Piano Marshall. Una ripresa, magari spinta dall’aumento della spesa pubblica per infrastrutture, che dovrebbe riaccendere il motore Sardegna. Ma il governo nazionale ha il bazooka inceppato. Non riesce a far entrare nelle vene di un mercato esangue i denari pubblici. Annunciati, promessi, ma ancora fermi per la solita lentezza delle procedure burocratiche. Si sperava nella Regione, la cui potenza di fuoco è inferiore di molto a quello dell’Europa o di Roma. Ma anche le risorse della Regione sono ferme, si attende ancora il via libera di una politica finita sotto l’ombrellone. I numeri dati dall’Inps da soli certificano il tracollo economico della Sardegna. Il coronavirus ha infettato il sistema produttivo, ora serve una cura immediata per evitare che il paziente muoia.

@LucaRojch

