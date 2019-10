I social trappola per i minorenni: dai falsi profili ai ricattatori seriali

SASSARI. Sono i social il terreno fertile in cui attecchiscono le trappole per i più giovani, ragazzini e ragazzini che ignorano la reale identità e soprattutto i reali obiettivi dell’amico con cui stringono amicizia. Le cronache raccontano con frequenza ormai quotidiana di minorenni ricattate, costrette a spogliarsi sulle chat per assecondare richieste sempre più pressanti da parte di chi vuole tutto fuorché una innocente amicizia.

Il meccanismo è più o meno sempre lo stesso: il pedofilo molestatore agisce con un falso profilo spacciandosi a volte per un coetaneo o coetanea, a volte lusingando la vittima facendole credere di essere interessato a lei-lui e chiedendole informazioni sulla sua vita e sulle sue amicizie. Il molestatore pian piano conquista la fiducia sino ad entrare in intimità con la vittima. Convincendola a spedire immagini e video oppure strappandole un appuntamento per conoscersi di persona.

È di poche settimane fa la denuncia da parte della polizia postale di Cagliari di un 36enne nuorese, di professione cuoco, domiciliato a Sassari per ragioni di lavoro, che sui social fingeva di essere il responsabile di un noto marchio di biancheria intima. Grazie a questa falsa identità era riuscito a stringere amicizia con parecchie ragazzine, tra i 14 e i 17 anni, alle quali aveva fatto credere di poter partecipare a un contest fotografico: la vincitrice avrebbe avuto l’onore di sfilare come modella per l’azienda di biancheria. Ma per convincere i giudici le ragazzine dovevano mostrare il proprio fisico: così molte di loro avevano inviato al falso organizzatore di concorsi foto in mutandine e reggiseno e in alcuni casi nude.

Con una delle vittime, una sedicenne siciliana, il cuoco nuorese si era spinto oltre: aveva ottenuto il suo numero di telefono e la tempestava di messaggi e di richieste spinte. Per un po’ la ragazzina aveva acconsentito inviando alcune immagini, poi aveva fiutato la possibile trappola e si era confidata con i genitori. Insieme ai quali subito dopo aveva sporto denuncia alla polizia postale. Grazie a lei e alla sua segnalazione gli investigatori sono risaliti al 36enne nuorese e hanno scoperto il suo esteso giro di contatti: nel suo appartamento hanno infatti trovato pc, tablet e telefoni contenenti migliaia di foto di minorenni. Impossibile sapere come la storia sarebbe potuta finire, se l’uomo avrebbe tentato di incontrare le sue vittime magari sotto la minaccia di diffondere le loro immagini.

Qualche anno fa, in un centro del Cagliaritano, un elettricista di 45 anni era riuscito ad arrivare indisturbato alla fase 2. Dopo avere adescato le sue vittime sui social, soprattutto Facebook, e averne conquistato la fiducia, l’uomo riusciva a fissare appuntamenti con loro. E sotto la minaccia di raccontare tutto alle famiglie, le costringeva ad avere rapporti sessuali con lui. Ma non è finita. Approfittando dello stato di sottomissione di alcune delle ragazzine le obbligava a prostituirsi minacciando di ucciderle se avessero osato riferire a qualcuno quanto da loro subito. L’uomo era stato arrestato con le accuse di violenza sessuale, atti sessuali con minore e induzione alla prostituzione minorile.



Per le sue vittime era finito un incubo, per altre vittime potenziali potrebbe non iniziare mai se soltanto sui social sparissero i falsi profili: il progetto dell’identità digitale, che rende chiunque riconoscibili e identificabili, fortemente sostenuto da chi conosce bene le insidie della rete, è però sinora rimasto fermo sulla carta.