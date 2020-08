Sanità a Olbia, procedimento disciplinare per i primari contestatori

OLBIA. Colpevoli di aver detto la verità. E aver denunciato con coraggio, pubblicamente, la gravità della situazione della sanità in Gallura. Personale ridotto all’osso, costretto al pellegrinaggio tra ospedali per coprire caselle vuote, blocco della sala operatoria, mancanza di anestesisti. Per aver strappato il velo del silenzio, l’Ats ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di alcuni primari del Giovanni Paolo II. Alcuni di loro parteciparono al consiglio comunale sulla sanità convocato dal sindaco Settimo Nizzi. «Medici coraggiosi – dice il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Meloni – che rendono un doppio servizio alla collettività, in termini di assistenza e di informazione». Meloni ha presentato una interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas e all’assessore alla Sanità, Mario Nieddu per avere notizie più dettagliate sull’audizione dei medici davanti alla commissione disciplinare. «E per chiedere, anzi pretendere – aggiunge Meloni – che questi metodi da regime totalitario non vengano più utilizzati».



Per ora sono tre i primari a cui è stato recapitata la convocazione dell’Ats davanti alla commissione disciplinare. Di fronte alla quale, a settembre, dovranno comparire con un avvocato o un rappresentante sindacale. Sono accusati di aver violato alcune norme del contratto di lavoro e le regole disciplinari. «Anziché lavorare per porre rimedio alla situazione disastrosa in cui versa la sanità sarda e nello specifico gallurese – prosegue il consigliere Meloni –, l’Ats, evidentemente con il beneplacito dall'assessore regionale della Sanità, non trova di meglio da fare che convocare in serie i medici davanti alla commissione disciplinare. In particolare i primari che hanno “osato” denunciare pubblicamente le assurde condizioni nelle quali si trovano costretti a lavorare, o per meglio dire a non lavorare più, negli ospedali della Gallura». Un fatto grave, che prosegue sulla scia della norma bavaglio imposta durante il periodo di emergenza Covid. Vietato ai medici parlare con la stampa e dare informazioni sui ricoveri di pazienti positivi. «Sottoporre a procedimento disciplinare i medici per aver raccontato la reale situazione negli ospedali è un fatto gravissimo – aggiunge Meloni –. E lo è ancor di più in quanto questi signori sono recidivi. Ricordo bene come anche in piena emergenza Coronavirus gli stessi timonieri della sanità sarda abbiano tentato di mettere il bavaglio al personale sanitario, in particolare dell'area ospedaliera di Sassari, allora epicentro di un serissimo focolaio da Covid-19, che denunciava pubblicamente tutte le inefficienze che stava incontrando e che si ripercuotevano in modo molto pericoloso verso se stesso e verso pazienti e utenti». Meloni non ha avuto alcuna esitazione e ha deciso di schierarsi pubblicamente al fianco dei primari. «Pieno sostegno e solidarietà a tutti quei medici coraggiosi che mi sento in dovere di difendere». La decisione dell’Ats ha creato imbarazzo e anche rabbia tra gli amministratori regionali galluresi che fanno parte del governo regionale.



Nel consiglio comunale del 14 luglio otto primari avevano denunciato la situazione della sanità gallurese. Con casi concreti, come quello dei sette pazienti fratturati in Ortopedia, spediti da Olbia in altri ospedali. Impossibile operarli per mancanza di anestesisti. E con i numeri. Il Pronto soccorso del Giovanni Paolo II nel 2019 ha registrato 44mila accessi con 13 medici che fanno i turni. Cagliari ha quattro Pronto soccorso. In quello del Brotzu, il più importante, nel 2019 sono stati visitati 26mila pazienti con quasi 30 medici. E ancora. Tre gli hub in Sardegna. Sassari, Cagliari e Nuoro. La classifica degli interventi dello scorso anno parla chiaro. 338 a Sassari, 316 al Brotzu, 198 a Olbia e 179 a Nuoro, che però ha tutte le specialità. A differenza del Giovanni Paolo II dove ad esempio c’è solo un urologo. E poi il caso del laboratorio di analisi per processare i Tamponi. Promesso quattro mesi e mezzo fa e mai aperto.