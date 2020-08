Banda ultralarga nell’isola, Tiscali arriva in 170 comuni

SASSARI. Tiscali amplia la copertura della connessione ultraveloce fino a 1 Gbps in tutta la Sardegna, raggiungendo grazie alla tecnologia Nga (Next Generation Access) ulteriori 170 Comuni, in zone dove la fibra era finora scarsamente presente. In questo modo, arrivano a 236 i comuni sardi in cui Tiscali rende disponibile i servizi infibra. La società è ora in grado di offrire nei comuni di nuova copertura il pacchetto UltraInternet Fibra in modalità FTTC (Fiber to the cabinet, con velocità fino a 200 Mbps), o FTTH (Fiber to the home, con velocità fino a 1 Gigabit), a seconda della copertura. Tiscali fa sapere in una nota di «confermare così ancora una volta l'impegno nel portare avanti la sua missione: garantire a tutti i cittadini il diritto all'accesso a servizi internet ultra veloci e la sua particolare attenzione alla Sardegna». Tiscali è anche impegnata nel supportare le giovani imprese della montagna, dalle Alpi all’Appennino, attraverso l’accesso agevolato alla connessione con banda ultra larga e a servizi internet ultraveloci: è questo l’obiettivo della collaborazione siglata tra l’azienda sarda e la Fondazione Edoardo Garrone. Una partnership tra una fondazione privata e un operatore di telecomunicazione che si fonda sulla visione comune del ruolo strategico giocato dai servizi di connettività per lo sviluppo imprenditoriale e per la crescita e la riqualificazione di aree marginali, spesso svantaggiate anche in termini di infrastrutture tecnologiche. «Siamo orgogliosi di partecipare con Fondazione Edoardo Garrone ad un progetto che si sposa perfettamente con la nostra missione: garantire a tutti i cittadini il diritto all’accesso a servizi internet ultra veloci – afferma Renato Soru (foto), amministratore delegato di Tiscali – Soprattutto in un momento di ripartenza come questo, riteniamo fondamentale stare al fianco degli imprenditori che lavorano con impegno per portare sviluppo nelle zone che ancora faticano a crescere».