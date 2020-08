Sanità, mille emendamenti sulla riforma che resuscita le 8 Asl

CAGLIARI. Gli emendamenti alla riforma sanitaria sono poco meno di mille. A far la parte da leone sono state le opposizioni di centrosinistra e i Cinque stelle, con oltre 800 richieste di correzione in aula della legge che azzera l’Ats e fa rinascere le 8 Asl. In gran parte sono emendamenti di disturbo, mentre un ventina entrano nel cuore di una riforma che le opposizioni cercheranno comunque di contrastare o rallentare da lunedì mattina in poi.

Anche la maggioranza di centrodestra non s’è risparmiata. L’Udc ha presentato una trentina di emendamenti, i Riformatori pressapoco venti. Sono tra l’altro proprio i due partiti della coalizione al governo che, in queste ultime settimane, più di altri sono usciti allo scoperto durante i lavori preliminari della commissione sanità. Anzi, fra loro ci sarebbe ancora più di una frizione su alcuni dei 49 articoli. Tant’è che, secondo alcune indiscrezioni, i capigruppo di maggioranza avrebbero avuto un incontro con il governatore Christian Solinas, per evitare che questi o altri conflitti interni saltino troppo fuori durante il dibattito.

