Covid 19, sei casi in Sardegna: i cinque di Carloforte e un turista francese

Il totale sale a 1439. Tutti i nuovi contagiati in isolamento. Nessun ricoverato in rianimazione

CAGLIARI. L'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale conferma i 5 casi denunciati già dal sindaco di Carloforte e ne aggiunge un altro, sempre nel Sud Sardegna, riguardante un turista arrivato dalla Francia. Sono dunque 1.439 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.Tutti i nuovi casi si trovano in isolamento domiciliare. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 113.066 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 54 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.240 pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.439 casi positivi complessivamente accertati, 271 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 135 (+6 rispetto al dato di ieri) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 84 a Nuoro, 888 a Sassari.