Metano in Sardegna, dorsale: il ministro Costa firma l'ok

CAGLIARI. Il progetto per la metanizzazione della Sardegna ha compiuto un altro importante passo in avanti, avvicinandosi sempre più alla meta.Fonti vicine al Ministero dell'Ambiente confermano che il ministro dell'Ambiente, il generale dei Carabinieri Forestali ed esponente di spicco dei Cinque Stelle, Sergio Costa ha firmato il decreto che approva la valutazione di impatto ambientale per il tratto sud, da Oristano sino a Cagliari.Nei mesi scorsi era stato approvato dalla Commissione Via, ma non ancora firmato dal ministro anche il tratto nord. Il progetto dorsale infatti per motivi tecnico-progettuali, ma forse anche politici, è stato diviso in due parti, dal punto di vista amministrativo autonome. Adesso spetterà al ministro per i Beni culturali Dario Franceschini (Pd) controfirmare il provvedimento e poi la metà del progetto completo passerà al ministero dello Sviluppo Economico che ha l'obbligo di indire la conferenza dei servizi, con tutti i soggetti interessati, a cominciare dagli enti locali, per l'approvazione definitiva del tratto sud. Anche dimezzato si tratta di uno dei maggiori progetti infrastrutturali del sud-Italia e che potrebbe, se il governo lo decidesse, usufruire anche di una parte dei fondi del Recovery Fund.

La decisione di Costa era in stand-by da mesi, caratterizzati anche da un cambio della commissione tecnica della valutazione ambientale, che ha ritardato il via libera. Le prescrizioni chieste dal ministero dell'ambiente sono in tutto 25 ma riguardano aspetti procedurali e tecnici di secondaria importanza, soprattutto di conservazioni idrica e vegetativa nelle aree di maggior pregio che non stravolgono il progetto né ne accrescono i costi finali. Si tratta nella maggiore parte dei casi di prescrizioni per lavori successivi all'opera e non propedeutici.L'altra novità di queste ore è che la Regione ha accolto la proposta del governo di non sottoporre a valutazione ambientale il tratto di collegamento tra la stessa dorsale e i depositi costieri presenti e futuri di Oristano, per un tratto di poco superiore al chilometro e mezzo. È questo un passaggio significativo non solo di natura ambientale ma anche industriale e persino politica: collegando la dorsale ai depositi si irrobustisce l'intero sistema dal punto di vista tecnico e si giustificano in una ottica di sistema, come chiesto al governo dalla Regione nel Dl semplificazioni, i depositi costieri come parte del sistema di trasporto e stoccaggio del gas nazionale.

Adesso la parola passa al ministero dello Sviluppo Economico, visto che la controfirma del ministro Franceschini al decreto del collega Costa non è in discussione. Magari, per introdurre un pizzico di serenità nei rapporti tra alleati, potrebbe slittare. A settembre.@gcentore©RIPRODUZIONE RISERVATA