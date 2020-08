Discoteche ancora aperte? Caos sulla proroga

Conte conferma lo stop ai locali e Solinas non deroga alla decisione. Ma in Regione si lavora a una soluzione

Il mondo della notte è stato l’ultimo a ripartire, ma ora è il primo che rischia di fermarsi. Il governo Conte ha infatti confermato la linea dura: stop alle discoteche sia all’aperto che al chiuso. Una decisione a cui le Regioni - come hanno fatto finora - possono derogare. Così aveva fatto anche la Sardegna il 15 luglio, quando - ultima in Italia - aveva fatto ripartire i locali da ballo all’aperto.

Ma nella nuova ordinanza di ieri 10 agosto del governatore Christian Solinas non si fa cenno ad alcuna deroga. La Regione ha prorogato al 7 settembre l’obbligo di registrazione per chi arriva nell’isola, ma nessuna distinzione dagli altri punti del Dpcm di Conte del giorno prima. «Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al Dpcm 7 agosto 2020 e relativi allegati».

Il che vuole dire che il provvedimento del premier vale in ogni sua virgola anche sul territorio sardo. Anche laddove dice che «restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali simili, all’aperto o al chiuso». Dunque, dopo appena venti giorni, il governatore decreta lo stop della movida. E lo fa proprio nella settimana più importante della stagione, quella di Ferragosto, quando tutti i locali avevano cercato di accaparrarsi i big della consolle.

Il caso è stato anche sollevato in Consiglio regionale da Massimo Zedda, leader dei Progressisti. Ed è proprio dall’aula che rimbalza la notizia che il governatore sarebbe al lavoro per trovare una soluzione. Magari una nuova ordinanza, ma non prima di essersi confrontato con il direttore generale dell’assessorato alla Sanità e del Comitato tecnico scientifico.

