L'invito di Selvaggia Lucarelli su Twitter: «Andate a Cala Gonone, non a Ibiza»

SASSARI. Selvaggia Lucarelli su Twitter invita gli italiani a fare le vacanze in Italia, in particolare a Cala Gonone, invece di andare all'estero (per esempio a Ibiza) dove rischiano il contagio. I turisti italiani che tornano dall'estero positivi al coronavirus sono sempre di più. Stare in Italia significa sostenere la nostra economia e correre meno rischi dal punto di vista sanitario.

Se per un’estate, nel mezzo di un’emergenza sanitaria mondiale, vi facevate il bagno a Cala Gonone anzichè a Ibiza sopravvivevate comunque, secondo me. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 11, 2020