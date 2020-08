Coronavirus, test obbligatori per chi arriva in Sardegna da Croazia, Grecia, Malta o Spagna

SASSARI. Nuova ordinanza del presidente della Regione Cristian Solinas. Ai passeggeri in arrivo nell'isola che nei 14 giorni precedenti sono stati in Croazia, Spagna, Malta o Grecia è richiesta la presentazione di un test molecolare o antigenico, fatto nelle 72 ore antecedenti l'ingresso nel territorio regionale, per mezzo di tampone e risultato negativo. In alternativa, i passeggeri sono obbligati di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in porto o in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

I passeggeri in arrivo dai quattro paesi indicati, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale all’azienda sanitaria competente.

In caso di insorgenza di sintomi covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare la situazione con tempestività all’Autorità sanitaria regionale tramite i numeri telefonici dedicati e di sottoporsi a isolamento fiduciario.