Instagram, la Sardegna nella top10 delle spiagge con più hashtag

CAGLIARI. Costa Rei sulla costa sud orientale della Sardegna, Cala Mariolu in Ogliastra e Porto Giunco a Villasimius sono tra le spiagge più popolari dell'estate 2020. L'isola è nella Top10 delle spiagge più popolari su Instagram con le sue perle, secondo Holidu. Il motore di ricerca per case vacanza la Sardegna ha infatti stilato una classifica delle spiagge italiane con più hashtag, che vede al primo posto la Scala dei Turchi in Sicilia, per il terzo anno consecutivo. Costa Rei, nella costa sud orientale, conferma il suo secondo posto e si guadagna anche quest'anno la medaglia d'argento. Si estende per circa 10 km. Le sue acque cristalline e la sabbia fine le regalano 107.702 hashtag, più del 35% rispetto all'anno scorso. Cala Mariolu, nel golfo di Orosei, si aggiudica ancora una volta la settima posizione con 48.094 hashtag. Caratterizzata da un mare blu e da sassolini bianchi e rosa, quest'anno ha l'incremento di hashtag più elevato della classifica: quasi 53% in più di menzioni. Porto Giunco a Villasimius si posiziona al nono posto, in discesa rispetto all'anno scorso, con 39.364 hashtag. Da non perdere il vicino stagno di Notteri, habitat dei fenicotteri rosa. Amatissimo dai turisti è anche il famosissimo scoglio di Peppino nella zona di Santa Giusta a Costa Rei, menzionato più di 13.200 volte. (ANSA)