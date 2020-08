Coronavirus, il Governo decide: discoteche chiuse in tutta Italia

Non sono ammesse deroghe da parte delle Regioni

ROMA. Il governo ha deciso di sospendere le attività di tutte le discoteche, sale da ballo e «locali assimilati», a partire da domani, 17 agosto, in tutta Italia. La decisione è arrivata oggi 16 agosto durante l'incontro tra i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli e i governatori regionali in videoconferenza. Nel testo dell'ordinanza del governo è chiarito che non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale.

Il governo ha deciso anche una nuova stretta sull'uso della mascherina: «dalle 18 alle 6», su tutto il territorio nazionale, l'uso delle mascherine torna obbligatorio anche «all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti». Il governo ha dunque deciso di adeguarsi al parere del Comitato tecnico scientifico, che già nei giorni scorsi aveva espresso la sua preoccupazione di fronte all'aumento dei casi di contagio.

