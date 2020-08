Coronavirus, lite e poi pace tra Sardegna e Lazio: test in entrata e in uscita dall'isola

SASSARI. Quarantaquattro nuovi positivi nell’isola e 215 nel Lazio, di cui 97 provenienti dalla Sardegna: su questi numeri si è giocata la battaglia sui test tra le due regioni. Alla fine della serata la lite si è ricomposta: i test si faranno sia in Sardegna che nel Lazio, almeno per quanto riguarda i collegamenti tra le due regioni. E a Civitavecchia hanno già cominciato: è attivo il drive in per eseguire i test a chi arriva dalle zone più a rischio contagio, cioè la Spagna, la Spagna, la Croazia, Malta e ora anche la Sardegna. Infine, alla richiesta di test da eseguire in Sardegna si è aggiunto anche il governatore campano De Luca, allarmato per l’aumento dei positivi di rientro dall’isola.

