Severgnini: «Sardi e continentali basta guerre, è l’ora delle soluzioni»

SASSARI. Beppe Severgnini è uno che la Sardegna la conosce meglio di molti sardi. Anche venerdì racconta di avere dato consigli su luoghi da visitare nell’isola a un’amica di Santa Teresa e a Renato Soru. Ed è anche a lui che si è rivolto via mail il turista cremasco segregato da 4 giorni con la famiglia in una stanza del resort Santo Stefano. Ed è proprio da questa vicenda che il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera parte per commentare l’emergenza Covid in Sardegna. «Un conto sono le grandi dichiarazioni, un conto è la gestione dei problemi. La storia di Santo Stefano è un esempio».

Ce l’ha con la Regione?

«Una volta che non è passato il passaporto sanitario il governatore avrebbe dovuto comunque prevedere che nell’isola più bella del Mediterraneo sarebbe arrivata tanta gente. Invece - cito il mio caso - sono arrivato a Olbia da Livorno e nessuno mi ha controllato. La stessa cosa l’ho sentita da tante persone. Su porti e aeroporti sicuramente si poteva fare qualcosa di più».

«Anche nelle quattro tappe del mio spettacolo ho sempre detto che è ammirevole il modo in cui la Sardegna ha affrontato il lockdown pur non avendo come noi l’orrore davanti agli occhi. In Sardegna ho trovato persone che portavano nella memoria quello che abbiamo vissuto, altre - sia sardi che continentali - che invece avevano rimosso tutto, che hanno vissuto l’estate come una liberazione, come un liberi tutti».

Solinas insiste che se il governo l’avesse ascoltato l’isola sarebbe rimasta Covid free.

«Solinas aveva ragione a dire: “la Sardegna è immune, dieci cosa possiamo fare”. Ma aveva anche torto perché parlando di passaporto sanitario dimostrava di non conoscere la Costituzione. Gli italiani vanno dove vogliono, non lo possono decidere un sindaco o un presidente di Regione. Tocca al governo farlo. Questo tema non andava trasformato in una polemica tra sardi e continentali. Una guerra di dichiarazioni che invece vedo che ancora continua».

Nel frattempo nell’isola sale il numero di contagi.

«Il problema Sardegna è legato ad alcune circostanze particolari. In tutta Italia c’erano ragazzi ammassati, ma qui c’erano quelli che passavano da una località all’altra, dalla Spagna alla Grecia, alla Croazia. Ragazzi che avevano i mezzi per permettersi questo tipo di vacanza e questo ha fatto la differenza. Se Solinas era convinto esistesse un problema discoteche mi chiedo perché le abbia riaperte. Ma non solo. In queste settimane ho girato molte spiagge. Non solo quella meravigliosa di Rena Majore, che sarebbe bene curassero di più. In generale ho trovato comportamenti abbastanza ragionevoli, ma ho anche visto - tipo a Cala Luna - barconi con turisti stipati come sardine: il governatore non lo sapeva? Oppure mi chiedo perché alla Pelosa sia stato permesso l’assalto malgrado il numero chiuso. Lo abbiamo visto anche in Lombardia: questa guerra si vince combattendo tante battaglie, non con i generali che urlano solo di avere ragione loro».

Cosa pensa dello scontro tra Briatore e il sindaco di Arzachena?

«Ho letto tutto, ma una cosa che ammiro dei miei amici sardi è che sono molto bravi a tacere quando vogliono. In questa regione il silenzio non è di chi aspetta di parlare ma di chi pensa. Quindi mi adeguo e dico no comment. Ma chiedo anche a tutti quelli che in Sardegna hanno continuato a trattare Briatore come maitre-a-penser di farsi un piccolo esame di coscienza».

Nei mesi scorsi era stato denunciato un clima anti-lombardo, oggi sono i sardi a sentirsi nel mirino. Un consiglio?

«Arrivo dal cremasco, dove abbiamo avuto quasi 500 vittime e 7mila contagi. Dico ai sardi di non spaventarsi, né di offendersi, ma di mantenere il sangue freddo che è la cosa più importante, perché questi sono i momenti in cui si vedono gli amici, le persone ragionevoli. E quando tutto tornerà alla normalità non bisogna dimenticare queste lezioni. La mia esperienza mi dice che in questa terra la gente ha una memoria molto lunga. Questo è il caso di usarla». (al.pi.)