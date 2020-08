Coronavirus, stop alle visite esterne in alcune case di riposo della Sardegna

CAGLIARI. Ritorna l'allarme coronavirus e, dopo i contagi e le polemiche degli scorsi mesi, molte case di riposo sospendono le visite di parenti e conoscenti. A Samassi, nella comunicazione dell'amministrazione, si fa esplicito riferimento all'aumento dei casi di contagio dovuti alla movimentazione dei flussi vacanzieri in Sardegna e «alla conseguente impossibilità di verificarne i contatti a livello locale».

Si precisa però ci si tratta di uno stop temporaneo che parte da oggi e che - salvo proroghe - terminerà il 7 settembre. «Ci scusiamo per queste due settimane di disagio - spiega il Comune - ma, vista l'incertezza del periodo, si è deciso in accordo con i referenti della struttura di non dare nulla per scontato nella salvaguardia della salute dei nostri anziani». Restano a disposizione le visite in videoconferenza o tramite i contatti telefonici. Analoghe iniziative vengono prese anche nelle strutture private, ad esempio anche alla casa anziani San Saturnino di Isili. E il messaggio è sempre quello: «Capiamo che è un sacrificio - spiega la direzione - ma è l'unico mezzo che abbiamo per evitare che il virus si diffonda». (ANSA)