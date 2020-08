Coronavirus, si aggravano le condizioni del barman del Billionaire. I dipendenti positivi sono 58

SASSARI. Si sono aggravate improvvisamente le condizioni di salute del barman del Billionaire positivo al covid 19, ricoverato un paio di giorni fa nel reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari. L'uomo, 59 anni, era stato ricoverato perché manifestava i sintomi della malattia ed era stato sottoposto da subito ad alti flussi di ossigeno. Oggi le sue condizioni sono diventate critiche tanto da rendere necessaria una terapia più decisa: il paziente è stato sottoposto alla ventilazione assistita mediante intubazione endotracheale ed è tenuto sotto stretta osservazione dal personale medico della Rianimazione.

In serata, l'Unità di crisi del Nord Sardegna ha verificato in serata i dati dei tamponi risultati positivi fra lo staff del Billionaire di Porto Cervo e dai 63 dichiarati in precedenza sono state scorporate 5 schede che erano state accorpate per errore con quelle del locale di Flavio Briatore. Quindi i dati definitivi relativi al Billionaire certificano 58 casi di positività al coronavirus su 87 tamponi eseguiti.