Covid, Solinas sui controlli per i viaggiatori: "Accordo con tutte le regioni o non se ne fa nulla"

Il governatore della Sardegna si oppone a un’intesa che sia lim itata al Lazio. «Non avrebbe senso non testare chi utilizza altre rotte»

SASSARI. Dopo più di una settimana di trattative, l’accordo tra Regioni e Governo sui controlli sanitari per i turisti di rientro ancora non c’è. «Per i test agli imbarchi verso l'isola siamo in attesa della firma dell'accordo di reciprocità con la Regione e il Governo», dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Ma il governatore Christian Solinas va oltre: «Il sistema di controlli deve coinvolgere tutto il territorio nazionale nei luoghi dove la gente circola. È inutile che facciamo i tamponi a chi viaggia sulla Olbia-Civitavecchia, qua arrivano da tutta Italia senza alcuna precauzione»