Usini, imprenditore di 41 anni cade dal tetto e muore

USINI. Un imprenditore di 41 anni, Davide Migliorisi, originario di Porto Torres e residente a Usini, è morto nella caduta dal tetto di casa, un villino bifamiliare in via Giagu De Marini.

La tragedia intorno alle 18 di oggi, domenica 1 dicembre. Secondo le prime informazioni, Migliorisi avrebbe perso l'equilibrio mentre cercava di riparare l'antenna televisiva, precipitando al suolo.

Immediato l'intervento del 118, ma per l'impenditore non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri di Usini. Davide Migliorisi, conosciutissimo in paese, lascia la moglie e una figlia.