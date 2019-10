Sassari, due giovanissimi spacciatori arrestati dai carabinieri

SASSARI. Nel pomeriggio di ieri 29 ottobre i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato due giovani Sassaresi, B.R., 18enne, ed un minore di 17 anni, per il reato di detenzione ai fini del traffico di stupefacenti.

I Carabinieri hanno effettuato un blitz in un appartamento della zona di Prunizzedda, a ridosso del Monte, al cui interno un minore 17enne occultava circa 300 grammi di marijuana, già imbustata e pronta per essere spacciata, oltre a bilancini elettronici di precisione ed al consueto materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Nel corso dell’operazione è stata effettuata un’ulteriore perquisizione a casa di B.R.; nell’abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 500 grammi di marijuana, bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento.

Per entrambi sono scattate le manette, a conclusione di un’attività investigativa che getta luce sulla possibilità di ingresso di nuove leve nel mondo dello spaccio, considerata la quantità di stupefacente trovata nella disponibilità degli arrestati e tenuto conto che i due soggetti coinvolti sono giovanissimi. Per eventuali approfondimenti contattare il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassari, Cap. Giuseppe Sepe.