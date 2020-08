L'Ironman di Chia del 25 ottobre slitta di un anno

CAGLIARI. Con una mail inviata a tutti gli atleti, l'organizzazione dell'Ironman annuncia lo slittamento al 2021 della gara che del 70.3 Sardegna che si sarebbe dovuta svolgere a Chia il 25 ottobre di quest'anno. La motivazione è il persistere dell'emergenza coronavirus nel mondo, visto che diversi atleti di triathlon che avrebbero dovuto partecipare alla competizione sono stranieri.

«La salute e la sicurezza della nostra comunità sono una priorità assoluta, in linea con le autorità della Sardegna in relazione alla pandemia Covid-19, possiamo confermare che l'evento di triathlon Ironman 70.3 Sardegna, originariamente previsto per il 25 ottobre, non potrà svolgersi nel 2020 e tornerà il 24 ottobre 2021. - scrive l'organizzazione - In quello che è stato un momento di continua evoluzione e di sfida a livello globale, ci rendiamo conto che questa decisione dovuta ai suddetti imprevisti può essere una delusione. Anche se ci è stato impossibile organizzare l'evento nella data originaria, non vediamo l'ora di offrirvi un'esperienza di gara eccezionale all'Ironman 70.3 Sardegna nel 2021».

Tutti gli atleti iscritti al 70.3 Sardegna 2020 saranno automaticamente in gara per il 2021.