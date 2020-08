Sirigu e Nainggolan: il Cagliari come scelta del cuore

CAGLIARI. Mal di Sardegna. Sia di chi c'è nato, sia di chi è passato nell'isola per caso. E non se ne vuole più andare. L'ultimo aficionado è Nainggolan: sarebbe - ma la trattativa è ancora in corso e di mezzo c'è l'Inter proprietaria del cartellino - disposto a tagliarsi lo stipendio sontuoso del contratto con l'Inter pur di rimanere in quella che ormai sente casa sua. Nainggolan era arrivato a Cagliari nel 2010 ad appena ventidue anni. E in Sardegna ha subito trovato moglie, Claudia, originaria di un paese a pochi chilometri dal capoluogo. L'anno scorso la sua scelta era stata clamorosa: inseguito da mezza Europa aveva preferito la maglia rossoblu anche per far star meglio la consorte, in lotta contro un tumore. La storia si ripete: il Ninja potrebbe andare ovunque ma sembrerebbe pronto anche a un sacrificio economico personale pur di rimanere in Sardegna.

E si parla anche di una possibile scelta di vita anche per il portiere Salvatore Sirigu, sardo di Siniscola ( Nuoro). Il secondo di Donnarumma in Nazionale è in uscita dal Torino. E molte squadre sono su di lui. Il Cagliari non può competere a livello di stipendi con Napoli e Roma. Ma ha un'arma in più: Sirigu ha sempre espresso la volontà di tornare prima o poi in Sardegna. Tutto è ancora in alto mare perché la trattativa è legata a un' eventuale partenza di Cragno all'Inter nel «giro» che consentirebbe a Nainggolan di rimanere a Cagliari. Ma anche qui ci sarebbe poi il problema dell'ingaggio, probabilmente fuori dal budget di spesa di un club come il Cagliari. Verosimilmente anche a Sirigu potrebbe essere richiesto un taglio «pro Sardegna». Magari con un contratto più lungo del normale per trattenerlo «a casa» fino al termine della carriera.

Il primo campione che per la Sardegna rinunció a ingaggi allora miliardari fu Gigi Riva. Alla Juventus, anche nelle stagioni post scudetto, lo avrebbero coperto d'oro, ma ogni anno Rombo di Tuono sceglieva Cagliari. Con gli ingaggi di una squadra non più in lotta per il tricolore- anni dal 73 al 75- ma ormai solo per la salvezza. Ma, d'altra parte, il mal di Sardegna colpisce e ha colpito moltissimi giocatori. Gran parte della squadra dello scudetto aveva scelto di restare a Cagliari: Reginato, Martiradonna (scomparso qualche anno fa), Tomasini, Poli, Brugnera, Nenè (anche lui deceduto), Greatti. E Riva. Poi tanti altri giocatori che sembravano solo di passaggio. E invece sono rimasti: Quagliozzi, Bellini, Gattelli, Roccotelli. Sino ai più recenti casi di Suazo, Conti, Agostini. E anche Gianfranco Zola, dopo il Chelsea, aveva scelto di chiudere la carriera proprio in Sardegna. Chiaramente con ingaggio non proprio da Premier League.