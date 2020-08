Cagliari, spunta il nome di Florenzi

CAGLIARI. Cagliari e Inter molto vicine per costruire la squadra rossoblù del futuro: anche ieri il club isolano al lavoro con l’Inter per la conferma di Nainggolan nel gruppo di Di Francesco,mentre come esterno di centrocampo spunta il nome di Alessandro Florenzi, che di Francesco conosce dai tempi della Roma.



In mezzo, un sacco di roba: qualche rimasuglio dell’affare Barella dello scorso anno, il possibile passaggio in nerazzurro di Cragno come riserva di Handanovic (e poi si vedrà) e il passaggio di Godin in rossoblù . Il problema maggiore è quello degli ingaggi: quelli dei contratti con l’Inter del belga e dell’uruguaiano- senza un aiuto dell’Inter- sono troppo alti. Ma mentre per Godin più passa il tempo e più l’affare appare improbabile, per Nainggolan il presidente Giulini ci crede, anche perché il Ninja gli ha detto in modo chiaro di essere disposto a ridursi lo stipendio.

Ma bisogna trovare la formula giusta anche per non creare degli squilibri nello spogliatoio sul monte ingaggi. Giulini vuole un gruppo squadra unito («sentivo più forte gli incitamenti degli altri rispetto ai nostri», ha detto nell’ultima conferenza stampa) e bisogna stare attenti anche a queste cose.Asse Cagliari-Milano. Un intreccio abbastanza complicato. Ma il Cagliari lo sa: senza Nainggolan poi si deve intervenire pesantemente sul mercato per prendere almeno due giocatori pesanti in mezzo al campo. E, allora, a conti fatti, si rischia di risparmiare spendendo un po’ di piú per trattenere Ninja. Anche questa è una considerazione che allenatore, presidente e diesse stanno facendo. Anche perché, in caso di clamorose offerte, sarebbe impossibile trattenere Nandez. In questo momento l’Arsenal è in pole position: in ballo tanti soldi che potrebbero arrivare in Sardegna per rifare bene la squadra assecondando le esigenze di Di Francesco. La clausola rescissoria è di 36 milioni.Rimane la questione esterni. Anche se Di Francesco vede già bene João Pedro e Pereiro. E per l'uruguaiano ha garantito il presidente anche in conferenza stampa: è il segnale che rimarrà. Servono ricambi, però, perché lavorare sulle fasce è faticoso. Uno che piace molto è Fares. Ma lo spallino è a un passo dalla Lazio. ed ecco l’idea Florenzi. Più che una semplice idea, sulla quale la diplomazia rossoblù sta lavorando.E poi bisogna trovare eventualmente il portiere in caso di partenza di Cragno. Sirigu è la pista più naturale soprattutto se ci dovesse essere da parte del giocatore una volontà “alla Nainggolan” di tornare in Sardegna. Ma anche qui il problema è soprattutto legato all’ingaggio. (stefano ambu)