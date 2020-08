La tribù dei Quattro Mori con la casacca del Cagliari

CAGLIARI. Nell’anno del centenario della società, il Cagliari ha onorato parecchio la bandiera dei 4 mori. Per la prima volta nella storia hanno esordito nella stessa stagione di serie A 5 sardi. In totale, aggiungendo Deiola e Ragatzu, sono scesi in campo in 7, il massimo, come già era successo 4 volte in passato: 1974/75, 2006/07, 2008/09, 2013/14. Gran parte del merito va a Walter Zenga che ne ha lanciati 4 nella fase post Covid. Questi numeri resteranno scolpiti nella storia anche se in altri tempi hanno fatto parte della rosa giocatori che hanno inciso pesantemente nelle fortune del club. Invece, questi 5 rappresentanti della linea verde devono trovare ancora la loro consacrazione.







Il primo fra i sardi a scendere in campo in questa annata, e a esordire in A, è stato Simone Pinna, oristanese che ha giocato alla prima di campionato contro il Brescia. Poi è stato ceduto in prestito all’Empoli. A seguire, Alessandro Deiola, anche lui con una presenza e poi andato al Lecce, e Daniele Ragatzu, tornato quest’anno alla base, e che ha firmato 12 presenze e un gol (quello del 2-2 sul campo del Sassuolo). Spinto anche dalle sollecitazioni del suo vice Max Canzi, oltre che dalle necessità di una rosa ristretta, Zenga ha poi fatto esordire Andrea Carboni, Riccardo Ladinetti, Federico Marigosu e Luca Gagliano. Quest’ultimo, algherese doc, ha anche segnato il primo dei due gol con cui i rossoblù hanno battuto la Juventus dopo 10 stagioni d’attesa. Questi giocatori aspettano con ansia la riconferma in rosa da parte del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, ma è probabile che alcuni di loro vengano mandati a farsi le ossa in serie B o magari in C all’Olbia dove l’allenatore è ora Canzi.





Gli esordi in Serie A. Facendo un passo indietro nella storia rossoblù, va ricordato che nel primo campionato di Serie A, (torneo 1964/65) erano stati tre i calciatori isolani presenti in rosa. Uno solo però era titolare: Mario Tiddia da Sarroch (33 presenze su 34). Gli altri due furono quasi delle comparse: l’attaccante Tonino Congiu, cui Silvestri diede la soddisfazione di giocare una partita, e il portiere Sergio Bertola che sostituì in tre occasioni il titolare Colombo.



I gemelli del gol. Da allora le presenze sporadiche sino all’arrivo di quelli che per qualche stagione sono stati gli unici gemelli del gol in salsa sarda del Cagliari: Gigi Piras e Pietro Paolo Virdis. Piras è anche il bomber sardo con più reti nel Cagliari fra A e B (87) e ha anche segnato all’esordio in A, nel 1974 contro la Fiorentina. Gol all’esordio in A con il Cagliari anche per altri due sardi: Marco Mancosu, che ora potrebbe tornare in rossoblù, che segnò ad Ascoli nel 2007, e Marco Sau, in gol nel 2012 a Palermo e miglior marcatore sardo in rossoblù in serie A con 35 reti.





Zola, Matteoli e Barella. Fra i tanti sardi che hanno vestito il rossoblù una menzione speciale merita Gianfranco Zola, che nel 2003 ha lasciato il Chelsea per condurre il Cagliari in A e poi portarlo alla salvezza l’anno dopo. Prima di lui anche Gianfranco Matteoli, dall’Inter al rossoblù sino a guidare la squadra in semifinale Uefa nel 1993/94, affiancato dal terzino goleador Vittorio Pusceddu e del sassarese Marco Sanna. Niccolò Barella, prima di esser ceduto all’Inter, è invece stato un prodotto del vivaio rossoblù, Cresciuto tantissimo in Sardegna, sino a giocare in nazionale ed essere il primo sardo del Cagliari a fare gol in azzurro (Italia-Finlandia 2-0 del 23 marzo 2019 a Udine). Prima di lui hanno vestito l’azzurro da giocatori del Cagliari anche Marco Sau e Andrea Cossu.