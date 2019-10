“Come se non ci fosse un domani”, un’anteprima speciale del nuovo film di Pino e gli Anticorpi

SASSARI. La lunga attesa sta per finire. “Come se non ci fosse un domani”, il nuovo film di Pino & gli Anticorpi, sta per arrivare nelle sale sarde con un’anteprima tutta sassarese il 13 novembre e la distribuzione nel resto dell’isola dal giorno successivo. Ma per alcuni fortunati lettori della Nuova Sardegna sarà possibile partecipare a un’anteprima ancora più esclusiva giovedì 7 novembre, sempre al Cityplex Moderno, durante un evento riservato veramente a pochi eletti: le modalità per riuscire a far parte dell’esclusivo gruppetto sono spiegate in fondo a questo articolo.

Nel frattempo Michele e Stefano Manca contano i giorni, o forse le ore, che li separano dal debutto ufficiale del loro secondo lavoro, che esce a tre anni di distanza da “Bianco di Babbuddoiu”. Nei giorni scorsi i due comici sassaresi hanno partecipato a un evento di beneficenza a Napoli e da lì si sono imbarcati direttamente per Sassari per seguire di persona gli ultimi preparativi del lancio. E se la giornata tutta sassarese del 13 novembre sarà un doveroso omaggio alla loro città, che fa anche da sfondo a numerose scene del film, proprio l’esclusivo evento di giovedì 7 coi lettori della Nuova tiene sulla corda Michele e Stefano: «Siamo veramente curiosi di poter vedere da vicino le prime reazioni degli spettatori – dicono –, sperando ovviamente che siano positive e fungano da richiamo per il primo giorno di proiezione. Noi siamo soddisfatti del prodotto finale, lo abbiamo già detto e lo confermiamo anche dopo l’ultima visione, a questo punto tutto quello che potevamo e dovevamo fare l’abbiamo fatto. Il successo di “Come se non ci fosse un domani” ormai non è più nelle nostre mani, sarà il pubblico a stabilire il suo destino». La prima proiezione ufficiale stuzzica su più fronti le emozioni dei due fratelli. «Se c’è una cosa che mi è piaciuta di questo film – dice Stefano – è che davvero ti riporta alla bellezza di andare al cinema per poterlo gustare in tutte le sue sfumature, comprese le immagini e il sonoro. Cosa che in altri supporti come smartphone o tablet non puoi fare. E poi devo confessare di essermi affezionato ai luoghi del set, quando passeggio per Sassari ho delle sensazioni più intime di alcuni luoghi, li sento più miei. C’è una scena molto suggestivo girata in Corso Vittorio Emanuele col grattacielo sullo sfondo, per esempio. Mi succede anche per la scena girata all’interno del parcheggio interrato dell’Emiciclo, che ora trovo molto bello...». «Io sono curioso di vedere la reazione della gente per due episodi che a me piacciono particolarmente – aggiunge Michele –, uno intitolato “Outing” e l’altro dove il protagonista è in carrozzina. Il parcheggio dell’Emiciclo invece era già un posto “mio” da prima, quindi non ho dovuto fare il percorso di mio fratello... Battute a parte, è chiaro che stiamo aspettando questo debutto con trepidazione, abbiamo fatto un gran lavoro ed è il momento di vedere i primi risultati concreti».





Il nuovo film. “Come se non ci fosse un domani” è un film che nasce dall’esperienza di “Bianco di Babbudoiu”, che era stato campione d’incassi in Sardegna e aveva sfondato nel circuito cinematografico della Russia, ma è un prodotto totalmente diverso. Confermato il “blocco storico” dello staff, a cominciare dal regista Igor Biddau, e la collaborazione con la Sardegna Film Commission, ha visto Michele e Stefano manca impegnarsi direttamente anche nella produzione. Un film totalmente loro, stavolta, realizzato anche grazie alla collaborazione di numerose aziende locali che hanno messo a disposizione prodotti, locali e luoghi. E tra le collaborazioni di alto profilo a livello locale, va segnalata anche quella coi Tazenda che hanno fornito la canzone ufficiale “Lieve”, presentata all’inizio di questo mese al Moderno. E se il primo film si snodava su una storia che aveva un inizio e una fine, questo è articolato in una serie di episodi in omaggio ad alcuni capolavori cinematografici della commedia all’italia. Episodi differenti tra loro nelle vicende e nei protagonisti, con un unico comune denominatore suggerito proprio dal titolo: la necessità inderogabile di dover stravolgere completamente la propria esistenza in poche ore, col rischio, anzi la certezza, di ritrovarsi a vivere situazioni che di volta in volta si rivelano impreviste, assurde e paradossali, a volte con poche ore di tempo per risolverle.



Cast e lavorazione. Il film è stato girato in diversi step per un totale di cinque settimane di riprese, concluse poco prima del Natale dello scorso anno. A firmare la sceneggiatura sono Michele Manca, Stefano Manca e Nicola Alvau, con la collaborazione di Renato Cubo, mentre la produzione è della Babbudoiu Corporation, in associazione con Firenze Produzioni Cinematografiche, e il produttore esecutivo è Paolo Maria Spina. Oltre ai ruoli chiave, affidati naturalmente a Stefano e Michele Manca, il film è ricco di cameo di volti celebri quali Rossella Brescia, Rita Pelusio, Alessandro Bianchi, Gianluca Impastato, Giovanni Cacioppo e Francesco Malcom. Tim Daish e Marina Kazankova sono le guest star internazionali, mentre la “star” isolana è Benito Urgu. Presenti anche il leader del gruppo La Pola, Massimiliano Medda, e l’attrice Francesca “Chicca” Zara. Il cast tecnico vede, come già detto, la regia di Igor Biddau, la fotografia è curata da Matteo Castelli- Aic-Imago, il suono da Lorenzo Cardelli e il montaggio da Yure Vuleti.

Modalità di partecipazione. La Nuova Sardegna mette a disposizione 70 posti per i propri lettori che vorranno prendere parte all'anteprima di giovedì 7. Sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 novembre verrà pubblicato, sulle pagine della cronaca di Sassari del nostro quotidiano, un coupon.Ritagliandolo e consegnandolo - da lunedì 4 novembre (dalle ore 10.00 alle 18.00)- al centralino de La Nuova Sardegna i lettori avranno la possibilità di avere un biglietto per vedere l'anteprima di giovedì 7. Fino ad esaurimento dei posti disponibili. In pratica, ad avere il biglietto saranno i primi settanta lettori che si presenteranno al centralino col coupon.