Porto Cervo, parata di  personaggi del jet set al compleanno di Philippe Renault

PORTO CERVO. Non ha tradito le attese la festa di compleanno di Philippe Renault, uno dei pr più noti nel mondo del jet set. Domenica al Just Cavalli, per spegnere con lui le 58 candeline della torta, c'era tanti personaggi noti del mondo della televizione, del cinema e del giornalismo.

In uno degli appuntamenti mondani più attesi dell'estate in Costa insieme al festeggiato e alla moglie Samantha Crippa e al figlio Guillame c'erano infatti Manuela Arcuri, Raffaella Zardo, Barbara Petrillo, Elena Barolo, Claudio Marchisio, Melissa Satta con Kevin Prince Boateng, i giornalisti Maurizio Pistocchi e Domenico Zambelli, la stilista Maria Monsé, Maddalena Corvaglia, Giacomo Agostini e Giulia Salemi Famiglia Philippe Renault con moglie Samantha Crippa e uno dei suoi figli Guillaume