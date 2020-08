Artigianato sardo alla scoperta delle stampanti 3D

Valorizzare l'artigianato artistico, riconoscerne la qualità e proporla al meglio offrendo supporto, servizi e occasioni di incontro in una dimensione in cui tradizione, arte e innovazione (vedi stampa 3D) non sono in competizione: la tecnologia non sostituisce il sapere manuale, lo arricchisce.Un percorso intrapreso dall'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” e dal suo direttore Antonio Bisaccia fra scambi di idee, opportunità ed entusiasmi. Un discorso sviluppato lungo tre step e oggi in piena evoluzione. L'intenzione si trasforma in operosa pratica con il progetto Art Lab Net (febbraio '17 / aprile '19), realizzato grazie ai fondi del I° avviso programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e al bando pluriennale Fondazione Sardegna “Arte, attività e beni culturali”.I temi sono sviluppo sostenibile, rilancio del tessuto economico, approccio di rete e potenzialità del turismo. Le micro imprese artigiane attraversano un momento difficile – un paradosso in considerazione del forte appeal turistico di regioni costiere mediterranee come Costa Azzurra Corsica Liguria e Sardegna – ma contribuiscono a mettere in evidenza cultura e tessuto sociale dei territori. Come aiutarle? Serviva immaginare un luogo fisico dove dare input e consulenze, creare momenti di incontro fra gli artigiani, e fra artigiani e studenti. «Sono stati realizzati 4 Centri di Risorse e Innovazione per i Mestieri d'Arte ad Ajaccio, Nizza, San Remo e in Sardegna, a supporti all'innovazione imprenditoriale d'ambito», spiega Daniele Dore, coordinatore delle attività per l'Accademia.In Sardegna il Centro Risorse è articolato in due sedi in collegamento tra loro: ArtiManos di Cagliari e l'Art Lab di Sassari realizzato al Mas.edu. Al Mas.edu trovano spazio Fab Lab, coworking e un incubatore di impresa. Fab Lab che, messo in piedi grazie all'impegno professor Pierpaolo Luvoni, declinando il concetto in senso artistico prende il nome di Art Lab. Tanti gli eventi, i corsi e i workshop organizzati.Un fiore all'occhiello in prospettiva “Terza Missione”, snodo di coinvolgimento e interconnessione per studenti, maestri artigiani e imprese artigiane isolane.Il secondo step è dato dal progetto – in corso – Art Lab Exper (aprile '19 / settembre '20), finanziato dal III° avviso del programma: l'obiettivo in questo caso era aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, formando figure dotate di capacità progettuali, creative e tecniche. Questo grazie a borse di ricerca artistica e tecnica a tema aperto.Bandito dall'Università di Genova (capofila), il bando ha permesso di selezionare 10 borsisti – 5 fra Francia e Corsica, 2 in Liguria – di cui 3 sardi: l'architetto Sara Vignoli e due ex studenti dell'Accademia “Mario Sironi”, Ciriaco Canu e Omar Schintu. Grazie anche alla rete di artigiani costruita con Art Lab Net, sono state stabilite le connessioni utili allo sviluppo di nuovi progetti. Questo genera contatti e costruisce rapporti.Il terzo step – al momento è in atto la fase di predisposizione dei piani di lavoro e comunicazione – è il progetto Art Lab Service (aprile '20 / marzo '22), finanziato con il IV° avviso del programma.Obiettivo è offrire supporto alle aziende artigiane: il bando si rivolgerà a 10 imprese di tutta la Sardegna che abbiano tra i 2 e i 5 anni di vita: «Abbiamo maturato esperienza riguardo i bisogni delle aziende del settore artigianale, non industrie ma espressioni dell'artigianato artistico – spiega Dore –. È necessario stabilire punti di forza e debolezza, analizzarli in maniera ponderata. Forniremo loro gratuitamente servizi di consulenza e supporto partendo da un check up aziendale».Il progetto è appena partito, l'Accademia farà da facilitatore, mettendo in contatto domanda di servizi e offerta.