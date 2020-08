Narcisa Monni, i pennelli per vincere la paura del Covid 19

Perdersi in chiacchiere davanti a un tè in attesa di un amore maturo, gioire per un matrimonio insperato, sentirsi sminuita dalla persona amata o far finta di divertirsi in una serata noiosa. Sono le gioie e i dolori, capitati a molti. I riti, forse banali ma rassicuranti, di una quotidianità interrotta brutalmente dalla pandemia. Quelli stessi riti che l’artista sassarese Narcisa Monni ha voluto cristallizzare in una serie di opere e che, da giovedì sera, sono in mostra alla Stazione dell’Arte di Ulassai. Una serie intensa, per certi versi cruda, in tempo di guerra, che ha visto la luce nei tempi bui della pandemia nella casa di Ittiri dove Narcisa, docente di pittura all’Accademia sassarese, ha vissuto con sua madre per tutta la durata del lockdown. «Il giorno prima ero a Sassari. Mi sono ritrovata a Ittiri senza neanche i vestiti figuriamoci i pennelli e i colori. Non avevo il materiale – racconta – ma già dal secondo giorno sentivo l’esigenza di non perdere il contatto con l’arte e con le persone».

Di necessità virtù. E ispirazione, travolgente. Alcune vecchie riviste e le tempere Giotto, probabilmente un rimasuglio delle scuole medie, diventano gli strumenti per dare forma al turbinio di emozioni. Lavorando sulle sagome di vecchie fotografie ha reinventato storie. «Ho creduto che tutto stesse per finire – sottolinea l’artista – e ho ricreato le situazioni che vivevamo prima del lockdown affinché diventassero una sorta di album fotografico dei ricordi di un tempo che, temevo, non ci sarebbe stato più». Una, due anche tre opere al giorno, una terapia che è servita a strapparla ai pensieri più bui.

«Se all’inizio ho creduto di impazzire, alla fine ho pensato di aver avuto un’occasione formidabile perché ho avuto tanto tempo da dedicare alla pittura. Ora posso dire che si è trattato di una bellissima esperienza: l’arte si nutre di emozioni e mai come in quel periodo la mia creatività si è dispiegata. Quando tutto è finito sono tornata a casa mia, ho portato tutto con me. La cosa che mi ha stupito maggiormente è che i quadri, pubblicati quotidianamente sui social – dice ancora Monni che preferisce definirsi non pittrice ma artista concettuale –, hanno avuto un riscontro immediato». Durante la pandemia ne ha venduti diversi. «Molte persone – dice – si rivedevano in quelle circostanze». Davide Mariani, direttore del museo ogliastrino voluto da Maria Lai, ha curato l’allestimento. Per la mostra, che ricomprende 41 delle 120 opere dell’artista, ha scelto il titolo “Insieme a te non ci sto più”. «Il titolo – spiega Mariani - diventa l’emblema di quel distanziamento sociale che ci è stato imposto. La negazione della socialità rappresenta la negazione di uno dei fondamenti dell’arte di Maria Lai».

Per il museo ricavato nell’ex stazione ferroviaria la mostra arriva del tutto inattesa. «Tre mesi fa queste opere non esistevano ma il fuori programma ci ha consentito di recuperare la missione originaria dell’artista ogliastrina: non un museo mausoleo ma una stazione, luogo di partenza e arrivo, dedicata alla promozione dell’a rte contemporanea. La produzione di Narcisa mi è sembrata la più indicata per aggiungere un tassello alla riflessione ancora in corso sul Covid 19. Ho pensato che fosse quella che maggiormente si prestava a rappresentare un momento vissuto da miliardi di persone». Una frattura così forte che per Mariani ben si attaglia alle parole profetiche dell’artista ogliastrina: «Stiamo attraversando una frana – disse una volta Maria – e non sappiamo come ne usciremo». All’inaugurazione ha partecipato anche Gianluigi Serra, sindaco del borgo a capo della fondazione. «Come fondazione – osserva Serra - con la mostra di Monni abbiamo raggiunto due obiettivi: promuovere l’arte contemporanea e calarci, con la culrura, nel difficile contesto che stiamo vivendo».

INFO: Il Museo Stazione dell'Arte, Ex Stazione ferroviaria, è a Ulassai (Nuoro). La mostra di Narcisa Monni sarà visitabile fino all’11 ottobre seguendo le regole anti Covid, con la mascherina e il distanziamento. Orari: dal martedì alla domenica, dalle 9,30 alle 19,30 (orario continuato) Chiusura settimanale: lunedì. Le visite guidate sono sospese. Per informazioni: il numero 0782787055; e-mail: stazionedellarte@tiscali.it Sito: www.stazionedellartexperience.com