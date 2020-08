In uno scritto inedito l’amicizia tra Emilio Lussu e Carmelo Floris

Ricorre oggi il sessantesimo anniversario della morte di Carmelo Floris, l’autore di quella “pittura sardista”, come l’ha definita Manlio Brigaglia nell’introduzione al catalogo sulla mostra organizzata a Olzai per il centenario dalla nascita. In quell’occasione, nel 1991, furono tanti i personaggi illustri che su invito del Comune e del coordinatore artistico Enrico Piras parteciparono nel ricordo dell’artista e dell’uomo. Tra questi Antonio Corriga, secondo il quale «nessuno come lui è stato il pittore del luogo attento e fedelissimo interprete del suo mondo» delineandone gli aspetti caratteriali legati al suo essere artista barbaricino e attento osservatore. Un’entità, quella dell’artista che sembra distante, e completamente avulsa dal suo essere uomo e cittadino di un mondo sconvolto dall’agitare della storia, ma che invece trova la sua ragione d’essere in quel voler lasciare al futuro il ritratto più vero della sua Sardegna, delineato da pennellate che disegnano volti e caratteri autentici ed esaltati con il punto di vista di un uomo che senz’altro ne aveva intravisto una sorta di tramonto: «Affrontava le avvisaglie di una trasformazione che andava modificando le costumanze che erano appartenute al passato», spiega ancora Corriga.L’ideale “sardista”, per citare ancora Brigaglia, espresso in quell’arte piena di dettagli, rappresenta appunto dal punto di vista visivo il ponte con gli ideali che lo accomunarono a personaggi come Emilio Lussu ad esempio. Un’amicizia, quella tra Floris e Lussu inequivocabilmente lunga una vita, nata tra le file della Brigata Sassari, nelle trincee dell’altipiano di Asiago e del Piave, e resa più forte dalla solidarietà tra i combattenti sardi che dopo la Grande Guerra diedero vita al Partito sardo d’Azione. Amicizia che si perpetua dopo la morte dei due nel ritratto a cura di Gianfranco Palma, del primo e unico incontro tra Maria Porcu, vedova Floris e Joyce Lussu e in quella stretta di mano avvenuta sempre nel 1991 a Olzai. Un’amicizia che trova ulteriore conferma e testimonianza nel breve scritto inedito a firma di Emilio Lussu, in esclusiva alla Nuova Sardegna, che, destinato alla vedova Maria Porcu, esprime tutto il dolore per la perdita dell’amico Carmelo con la promessa di poter presentare di persona «tutta la mia devozione» dopo aver appreso la triste notizia a Roma, scrive, «rientrando dall’alta montagna sulle Alpi dove ero segregato dal mondo», il 31 agosto del 1960, appena nove giorni dalla morte dell’amico.Erano lontani i tempi parigini, quando nel 1939, Lussu e Floris s’incontrarono. Il primo era in esilio e chiese al suo amico notizie sulla situazione in Sardegna dei compagni fondatori del Partito, affidandogli poi per il ritorno non solo il desiderio di veder riorganizzato il Partito, ma anche documentazione di propaganda politica e la diffusione del messaggio di “Giustizia e Libertà”. Così Floris, tenuto d’occhio dall'Ovra, la Polizia segreta dell'Italia Fascista, pagò con il confino di cinque anni quella amicizia con Lussu. Fu la conseguenza diretta di quel viaggio a Parigi, e quell’incontro davanti a un piatto di spaghetti cucinati da Joyce. «Di lui il duce Mussolini ha paura, perché Lussu è capace di fargli qualsiasi cosa e non ha paura», dirà Floris del suo amico poco prima di essere arrestato. Ciò si evince dalle carte della polizia fascista che lo teneva sotto osservazione e che lo mandò nel 1939 alle Tremiti, in quella che sempre Brigaglia ha definito la «disavventura antifascista di un uomo tranquillo, tirato per i capelli in un vortice della storia».Un'immagine emblematica che ne descrive la sua esistenza è quella che offre ancora Corriga e riportata da Brigaglia: «Un vociante raduno di big sardisti a san Mauro di Sorgono nel ’45, e Carmelo, convocato anche lui per questioni di alta politica, che se ne sta a dipingere all’ombra di un vecchio albero».