Ed ecco il libro sui Giganti, le imprese della Dinamo di Gianmarco Pozzecco

SASSARI. Oggi arriva infatti in edicola il volume "Una Dinamo da sogno", realizzato da La Nuova Sardegna per celebrare questi primi otto, frizzantissimi mesi della gestione Pozzecco. Questa mattina alle 11 il libro verrà presentato nella Club House biancoblù alla presenza del direttore del nostro quotidiano, Antonio Di Rosa, e del presidente biancoblù Stefano Sardara, ma contemporaneamente i lettori di tutta la Sardegna avranno la possibilità di acquistarlo in edicola al costo di 12,60, più il prezzo del quotidiano: 208 pagine confezionate con copertina rigida, corredate da quasi 100 foto, schede dei giocatori, resoconti, retroscena e curiosità. Dal passaggio di testimone in corsa, nello scorso febbraio, al primo trionfo europeo nel magico pomeriggio di Würzburg, sino alla conquista della Supercoppa nel primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. In mezzo, l'incredibile cavalcata fatta di 22 vittorie consecutive, la splendida finale scudetto con Venezia e l'estate fatta di conferme, addii e nuovi arrivi. Un libro che celebra questi magici mesi ma, proprio come la Dinamo, guarda avanti.

