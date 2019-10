La Dinamo soffre ma è sempre avanti: 48-43 su Trieste dopo il terzo quarto

SASSARI. La Dinamo Banco di Sardegna in campo a mezzogiorno al PalaSerradimigni per conservare l'imbattibilità e mantenere il primato in classifica. Oggi, domenica 13 ottobre, è un testa-coda con la Pallacanestro Trieste, ancora a 0 punti in classifica, mentre i sassaresi dopo tre giornate sono in testa alla serie A di basket con 6 punti.

LA CRONACA

Nonostante il divario in classifica non è una partita facile per la Dinamo, che chiude

il terzo quarto avanti di 5 punti (48-43) dopo aver subito anche un sorpasso da parte degli uomini di Dalmasson. Bilan (11 punti) e Spissu (10) i migliori marcatori per Sassari. Per Bilan anche 8 rimbalzi.

Il primo tempo si era chiuso 35-27 per la Dinamo, il primo quarto 22-19.